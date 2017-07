Concejal de Armenia pide socializar revisión de POT

13 de julio 2017 , 09:51 a.m.

13 de julio 2017 , 09:51 a.m.

Aunque en la capital quindiana se permite la construcción de viviendas de interés social (VIS) en cualquier sector de la ciudad, para el concejal Luis Guillermo Agudelo el estrato seis no es el lugar más indicado para este tipo de casas, pues lo que se estaría haciendo es “un esguince a la ley”.



Esto, teniendo en cuenta que, cuando se construyen estas viviendas, al constructor no se le exige “dejar aislamientos laterales (espacio entre dos edificios) y todos sabemos que una VIS no puede estar ubicada donde los servicios públicos son de estrato seis”.

Ese tipo de situaciones las permiten las fichas normativas, precisamente uno de los puntos más importantes que el concejal del partido de ‘La U’ pide que sea incluido en el proceso de revisión, de corto plazo, que adelanta desde hace un año la Alcaldía de Armenia sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).



Según Agudelo, las fichas normativas, que son los instrumentos que estipulan qué se puede construir en cada sector, actualmente “son sujetas a interpretación de los curadores y del director de Planeación y eso no se puede permitir porque, si alguna norma es sujeta a interpretación, se puede prestar para corrupción”.

Por eso, este miércoles durante un debate de revisión del POT, el concejal pidió que este y otros temas más se incluyan y que, además, se socialicen con la ciudadanía, los gremios y autoridades todos los puntos sujetos a revisión y que en noviembre pasarán a consideración del Concejo Municipal.



El director del Departamento de Planeación Municipal, Carlos Alberto Mendoza, señaló que el POT no va a sufrir una modificación estructural y que, a partir de esta sesión en el Concejo, iniciaron las socializaciones con la comunidad y gremios para “establecer cuál ha sido el avance de este POT. En la revisión, lo que se busca es consolidar el expediente municipal para poder tomar decisiones frente a la priorización de proyectos y recursos para la aplicación del POT”.

Mendoza dijo que esta revisión se ha hecho con las matrices del Departamento Nacional del Planeación (DNP), lo que hace que la ciudad “sea la primera en realizar un ejercicio tan estructurado, como siempre Armenia ha sido referente a nivel nacional en ordenamiento territorial”.



