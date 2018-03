Con US$500 millones sería más rico que…

El boleto ganador de los $500 millones de dólares del Mega Millones de Estados Unidos podría estar en Colombia; así que si usted es uno de los tantos usuarios de theLotter.com que han comprado billetes para el sorteo de este viernes, prepárese para ser más rico que estas celebridades:

1. Maluma

Maluma se ha hecho a un gran patrimonio cobrando por concierto hasta $300 mil dólares. Con ingresos por su canal de YouTube y su participación en el reality ´La Voz México´, ha logrado acumular una fortuna cercana a los $15 millones de dólares. Lo que significa que quien gane el Mega Millones a través de theLotter.com este viernes, será nada más y nada menos que 33 veces más rico que este famoso paisa.

2. James Rodríguez

Con ganancias anuales de $24 millones de dólares en 2017, el jugador del Bayern ostenta una dorada fortuna de aproximadamente US$38 millones hecha no solo en la industria futbolística sino también con campañas de las marcas Calvin Klein y Huawei, además de sus inversiones en la marca de ropa DanFive de su exesposa, Daniela Ospina. Pero se queda aún muy por debajo de los US$500 millones del Mega Millones que se sortean este viernes en Estados Unidos y que harán del ganador una persona trece veces más rica que este talentoso futbolista.

3. Radamel Falcao

Con ganancias aproximadas de $23 millones de dólares al año, el ´Tigre´ ha acumulado una fortuna que se acerca a los US$70 millones, siendo uno de los jugadores mejores pagados de Europa, lo que indica que quien gane el premio mayor del Mega Millones, sería 7 veces más rico que este samario.

4. Sofía Vergara

Tras nueve años protagonizando la serie ´Modern Family´ y siendo catalogada como una de las actrices mejor pagadas de Hollywood, esta sensual barranquillera ha acumulado una fortuna que se acerca a los $100 millones de dólares ganados no solo con su actuación, recibiendo hasta US$40 millones al año, sino también con campañas de marcas reconocidas incluidas Head & Shoulders y Pepsi.

5. Shakira

La polifacética cantante barranquillera, famosa no solo por su talento sino también por su gran corazón, es una de las artistas más ricas del mundo con una fortuna aproximada de $220 millones de dólares, patrimonio que ha compartido generosamente a través de su fundación Pies Descalzos. Cabe anotar que la fortuna de Shakira junto a la de su pareja, el futbolista Gerard Piqué, suma un total aproximado de $400 millones de dólares, aún por debajo del premio del Mega Millones.

¿Qué ocurre cuando alguien gana?

theLotter.com cobra una comisión por el servicio de mensajería y le asegura la entrega del tiquete oficial al comprador en caso de ser ganador.

Si un colombiano gana habiendo comprado su boleto a través de theLotter.com, la empresa corre con todos los gastos pagos para que la persona viaje a Estados Unidos a reclamar el billete original y además, le asigna un abogado también pago por la empresa, quien lo asesorará a la hora de cobrar el premio.



Únicamente en casos cuando el usuario no obtiene la visa americana, theLotter.com reclama el dinero y lo transfiere a la cuenta bancaria del ciudadano extranjero donde quiera que se encuentre.

Garantía de servicio

theLotter.com es un portal en internet que opera hace más de 16 años y ha sido mencionado en medios reconocidos en todo el mundo como el New York Times, NBC, CNN y el canal de noticias Fox. Además, cuenta con una gran galería de ganadores de todas partes del mundo, incluidos España, Panamá, Colombia, Rusia, Australia, El Salvador y Canadá.



Representantes de theLotter.com aclaran que el portal de internet no realiza sorteos propios ni paga premios de su bolsillo, por lo que no es catalogado como un operador de loterías ni mucho menos de apuestas. Su trabajo consiste únicamente en prestar servicio de mensajería.

El Mega Millones llegó a $502 millones de dólares que podrían ser de un colombiano

El próximo premio del Mega Millones por $502 millones de dólares se sorteará este viernes en la noche. En el sitio web theLotter.com se pueden adquirir boletos hasta tres horas antes de que se lleve a cabo el sorteo oficial, de esta manera, se garantiza la compra de los tiquetes originales.

Formas de Pago

theLotter.com ofrece en Colombia alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA, MasterCard y Diners Club. Para personas que no cuentan con tarjeta de crédito, existe la opción de pago por PSE debitando el pago directamente de su cuenta de ahorros y la opción de cancelar en efectivo en cualquier punto de Efecty con un código de Mercado Libre que se obtiene fácilmente en el sitio web de theLotter.com al momento de completar la transacción.