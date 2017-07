Colegio Santa María Goretti, formación con espíritu franciscano

Ubicado en la zona céntrica de Santa Rosa de Cabal, en la calle 12 No. 11 - 40, se encuentra el colegio Santa María Goretti, una institución educativa de carácter privado, que como lo afirma su rectora la Hermana Liliana I. Díaz Cabrera, tiene como plus la formación en valores.



"Somos una institución educativa fuerte en su formación en valores desde la espiritualidad franciscana, ese es nuestro sello y valor agregado". declaró la Hna. Liliana Díaz.



El colegio ha sido direccionado desde la Congregación de Hermanas Franciscanas de María Inmaculada fundada por la Madre Caridad, bajo la protección de su patrona Santa María Goretti, como apóstol de pureza, patrona de la niñez y la juventud.



Desde sus inicios en 1954 la institución ha propendido por la dignificación de la mujer; pero desde el año 2004 decidió abrir sus puertas a los varones, brindando una educación de calidad a mujeres y hombres del municipio risaraldense.



Según lo manifiesta su rectora, el colegio ha tenido también unos importantes logros de acuerdo a las mediciones del Índice Sintético de la Calidad en las Pruebas Saber 11 de 2016.



"Tuvimos el privilegio de lograr el primer puesto en Santa Rosa con el alumno Juan José Ospina y también ser primeros entre los colegios privados del departamento", resaltó la religiosa.



La comunidad educativa está conformada por 380 alumnos desde los grados transición hasta once y alrededor de 40 empleados que incluyen docentes y personal administrativo.



El énfasis del plantel es comercial, tal como lo ratificó Edna Ruth Castañeda Arango, Coordinadora General, quien destacó que "en convenio con el Sena, los alumnos salen graduados como técnicos en registro de operaciones comerciales y contables".



Su infraestructura física ha estado en constante evolución, generando espacios adecuados para el ejercicio académico como aulas dotadas y equipadas, laboratorios, biblioteca, salón de sistemas, audiovisuales, canchas, aulas máximas, cafetería; entre otros.



El próximo 30 de septiembre se realizará el Encuentro de Exalumnos, por lo que las directivas del colegio están extendiendo la invitación para que participen este día de integración.



Uno de los proyectos que manifiestan las directivas han enriquecido y hecho crecer el desarrollo institucional en el Santa María Goretti, es el de inclusión.



Así lo explica la sicóloga Marta Cecilia Hernández, quien resalta que siendo una institución educativa religiosa trabajan pensando en el bienestar de los estudiantes.



“El proyecto de inclusión se desarrolló para atender a los niños y niñas que tienen necesidades educativas especiales en el aprendizaje, en las áreas cognitivas y dificultades motoras”.



Para la sicóloga uno de los factores principales para tener éxito en el desarrollo de competencias con estudiantes que tienen necesidades especiales, es su entorno social, es decir las relaciones directas con sus pares y si se logra que estos niños se sientan incluidos, nunca se verán como diferentes.



“Tenemos una estudiante con Síndrome de Down, lo que obviamente exige adecuaciones curriculares, manejos con diferentes estrategias pedagógicas desde el aula de clase, entre los padres de familia, pero ha sido una experiencia hermosa y gratificante”, aseveró.



Por último resaltó la sicóloga, el trabajo de los docentes que tienen que estar sumergidos en dicho proceso, al igual que los padres de familia.

Institución certificada



Desde el año 2013 el colegio Santa María Goretti inició su proceso de gestión de calidad en cabeza hoy de Gabriela Castaño y que le permite contar actualmente con la certificación de varios procesos bajo la norma ISO 9001-2008.



Entre los procesos ya certificados y que este año deben ser ajustados para el cambio de norma a 2015, se encuentran: los procesos de dirección escolar, calidad educativa, diseño de desarrollo curricular, proceso de convivencia y fraternidad, pastoral, talento humano, infraestructura y recursos, contable y gestión de la información.



“Realmente vemos el impacto positivo que hemos tenido, haciendo la comparación entre lo que había y lo que tenemos hoy, un sistema que nos ha fortalecido en el proceso y desarrollo curricular”, indicó Castaño.