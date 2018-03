Zonas Económicas por el Conflicto, entre las dudas y pocos avances

Más de la mitad de las víctimas en el Valle del Cauca que aparecen en el Registro Único (RUV) han muerto, desaparecido o están en condición de desplazamiento por cuenta del conflicto armado.

De la dolorosa cifra del Estado de 543.896 personas como víctimas en la región por actores como la guerrilla, los paramilitares y grupos del narcotráfico asociados con bandas y redes sicariales, 477.449 son víctimas por causa de la guerra. Además, 58.910 personas aparecen asesinadas en el Valle y 8.362 más han perdido sus bienes y la actividad económica que les servía de sustento por la misma guerra.

Es por eso que con el anuncio de las llamadas 344 Zonas Económicas más Afectadas por el Conflicto (Zomac) en Colombia para recibir beneficios tributarios a cambio de inversión privada y obras públicas por impuestos hubo optimismo en la región, aunque la iniciativa se relaciona con 15 de los 42 municipios del Valle: Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Buenaventura, Caicedonia, Calima El Darién, Dagua, El Águila, El Cairo, El Dovio, Florida, Pradera,Riofrío, Roldanillo y Yotoco.



Por ello, en Bugalagrande, algunos ciudadanos aún se sorprenden de que esta población, con el 30 por ciento de las víctimas del Valle, esté excluida del listado de localidades para contar con los incentivos ofrecidos por el ministerio de Hacienda, Planeación Nacional y la Agencia de Renovación del Territorio. Y aunque el año pasado hubo expectativas entre los alcaldes de los 15 municipios de las Zomac y de la Gobernación son pocos los avances y esta preocupación la manifiestan los diputados del departamento.



Francisco Lourido, presidente de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos y miembro del Comité Intergremial, dijo que no es amigo de “buscar culpables”. Convocó a seguir trabajando y que se logre definir el inventario de los proyectos para este y el próximo año.



Los asambleístas Manuel Laureano Torres, Martha Lucía Vélez, Mariluz Zuluaga, Myriam Cristina Juri, Juan Carlos Garcés, Juan Carlos Rengifo, Guillermo Montalvo Orozco y Hugo Armando Bohórquez lanzan un llamado de alerta desde la Corporación al percibir que, por una parte, no se han creado empresas en la mayoría de las Zomac, que empezaron a operar a partir del 29 de diciembre del 2016, y que pueden recibir una exención en el pago del impuesto de renta por 10 años.



De otro lado, porque no hay un inventario sólido de proyectos de emprendimientos y obras por impuestos en el marco de esta propuesta nacional de desarrollo para las zonas de conflicto en el Valle. En eso coinciden los diputados, tras haber pedido informes al secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de la región, Deninson Mendoza.



“No ha pasado nada con los proyectos de Zomac. Los municipios no tienen claridad sobre la gestión”, dijo el diputado Torres.



A su vez, los demás asambleístas se sorprendieron porque un año después no hay un cúmulo de empresas que estén en plan de entrar a Zomac o que se hayan conformado. A los diputados Zuluaga, Vélez, Bohórquez y Juri, también les preocupa que los proyectos de los 15 alcaldes no estén identificados ni en trámite con el Gobierno. “Esto hace que sea un proceso complejo”, dijo Bohórquez.



No obstante, en la Asamblea se resaltó la creación el año pasado de la empresa de alimentos Súper Bueno, Súper Calidoso SAS Zomac con 210 millones de pesos en activos y seis empleos. Así mismo, la Cámara de Comercio del puerto indicó que avanzan procesos para consolidar más empresas dedicadas a medio centenar de actividades económicas.



Pero en El Dovio no hay nada concreto sobre inversión de las Zomac. Allí, en la Alcaldía informaron que este año se hizo un convenio aparte a Zomac con la Nación para que la localidad reciba 881 millones de pesos y se inviertan en mejoras de vías rurales.



El panorama de no contar con numerosos proyectos específicos y la expectativa también la tienen funcionarios de la Alcaldía de Florida.



El secretario de Fomento Económico dijo que el proceso de las Zomac va lento, “pero no por demoras de los mismos entes territoriales, de la Gobernación o de los empresarios”. Anotó que la gobernadora Dilian Francisca Toro y el equipo de Fomento mostraron tal interés que, precisamente, el año pasado hubo reuniones con miembros de gremios para trazar lineamientos a seguir. No obstante, el funcionario anotó que se está pendiente de recibir mayor información del Gobierno.



Mendoza resaltó, inclusive que en el 2017, el panorama para el Valle sí fue positivo por la creación de 30.000 nuevas empresas y porque se impulsaron en dos años 53 emprendimientos dentro de la dinámica de desarrollo que ha venido adquiriendo el departamento por planes y proyectos regionales que también han atraído inversión extranjera, como 250 millones de dólares en el 2016.



El Secretario dijo que la inversión que se ha logrado solo por gestión de la Gobernación es superior a la de Zomac, propuesta que es nueva no solo para los 15 alcaldes o la región misma, sino para la Nación porque “es parte del resultado del proceso de paz”, con las Farc.

Tumaco y Suárez, en la primera lista

La selección de 27 proyectos que serán financiados por el sector privado a cambio de un beneficio tributario es un paso para el despegue de las Zonas más Afectadas por el Conflicto (Zomac).



Este mes, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) detallaron ese listado bajo la figura de pago del impuesto de renta: obras por impuestos.



Del total, 9 son de infraestructura vial, 10 de acueducto y alcantarillado, 1 de energía, y 7 de educación, dijo Mariana Escobar, directora de la ART. Serán 28 serán los municipios beneficiados.



En la lista, por el suroccidente figura Tumaco (Nariño), donde se dotará el 75 por ciento de las instituciones educativas y se mejorará la calidad y suministro del servicio de agua potable. Además, Suárez (Cauca) tendrá mejoramiento vial y Puerto Asís tendrá un colegio de aulas verdes para 260 beneficiarios.



Luis Fernando Mejía, director de Planeación, dijo que “en un esfuerzo de la Nación, gobiernos locales y sector privado, damos un nuevo paso en la visión del Gobierno por las regiones más apartadas”.



En este primer año de implementación de este mecanismo, los proyectos de inversión elegibles por los contribuyentes para vincular el impuesto de renta a cargo del año gravable 2017 fueron registrados en el banco de proyectos de la ART, mientras que los del 2018 ya se están estructurando.



La inversión a través de este mecanismo puede alcanzar los 234.395 millones de pesos.

Tarifas y las obras por los impuestos

Para empresas, las tarifas especiales al impuesto de renta son: micros y pequeñas con el 0 % (al año 2021), 25 % (2022-2024), 50 % (2025-2027) y tarifa general en 2028.



Las medianas y grandes, con 50 % (al 2021), 75 % (2022-2024), 75 % (2025-2027) y tarifa general en el 2028.



Las obras por impuestos son para suministro de agua; proyectos y reparación de infraestructura vial, educación pública, alcantarillado, energía y salud pública.



CALI