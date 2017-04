Indígenas bloquean vía de ingreso a zona veredal de Farc en Caldono

Las autoridades tradicionales del resguardo indígena de Pueblo Nuevo, jurisdicción del municipio de Caldono, en el norte del Cauca, en asamblea realizada el pasado domingo en conjunto con la comunidad, decidieron bloquear la carretera que comunica a la cabecera municipal con la zona veredal Los Monos.

Según indicaron mediante carta abierta, las medidas las tomaron “frente a los incumplimientos que se han venido presentando en los acuerdos concernientes a la intervención social y, en especial, en el tema de las vías de acceso a nuestro territorio por las institucionalidades estatales a la comunidad donde se está desarrollando la Zona Veredal Transitoria de Normalización”.

La misiva pública también está dirigida a la Alcaldía de Caldono, Gobernación del Cauca, Punto de Verificación, la Comisión tripartita vereda La Venta y al Ministerio del Interior.



En la zona vereda de Caldono permanecen unos 200 miembros de la columna móvil 'Jacobo Arenas' de las Farc, en proceso de desmovilización.



Se trata de un poblado a una media hora por carretera destapada desde el casco urbano de Caldono.



Los indígenas se reunieron desde tempranas horas del lunes en la mencionada vía y anunciaron que "hasta nueva decisión no habrá acceso de vehículos que no sean de nuestros comuneros, hasta no tener solución del tema en mención (…) Autorizamos a la Guardia Indígena para que no deje ingresar ni salir ningún tipo de vehículos que no sean de la comunidad"..



Hasta este domingo, las delegaciones que conforman el Mecanismo de Monitoreo y Verificación no se habían manifestado al respecto.



