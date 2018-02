Vuelve el debate por el tema de una sola Contraloría

Mientras el Contralor General de la República, Edgardo Maya, insiste en que no deben existir 63 contralorías en el país, los trabajadores de este órgano de control argumentan que acabar con ellas no le hará bien a Colombia y tampoco significará terminar con la corrupción.

“Desde que llegó al cargo, durante estos cuatro años, se ha pronunciado en el sentido de que debe haber una sola Contraloría, que en un país serio no pueden haber 63, solo la General. Ha planteado que se le quite la función de hacer juicios fiscales, que es lo más importante, la de resarcir el daño y recuperar los recursos”, dice Blanca Ramírez, presidenta de la Asociación de Servidores Públicos de los Órganos de Control de Colombia (Asdeccol).



“Si se le quita las parte de hacer juicios fiscales, quedaría en nada, solo haríamos auditorías”, agregó la presidenta de Asdecol.



A cambio se crearía un tribunal de cuentas que se encargaría de los juicios de responsabilidad fiscal.



“No es es bueno para el país, eso no acabará con la corrupción, solo desdibujará el control fiscal, lo que proponemos es fortalecer el control fiscal”, señaló la presidenta de Asdecol.



En la carta abierta para el Contralor General, los trabajadores le argumentaron que ellos podían calificarse cada día más y ser conscientes de la responsabilidad que tienemos frente al país pero que, mientras los contralores sean elegidos por los concejos, asambleas y Congreso, la independencia será cero.



Los trabajadores dicen que lo importante no es si hay 63 o una sola contraloría, sino cómo se adelanta el control fiscal.



En la carta abierta para el Contralor, proponen la creación constitucional de un Sistema Nacional Territorial de Control Fiscal; elevar a rango constitucional el control fiscal preventivo establecido en el Estatuto Anticorrupción; volver a la función de advertencia como producto del control fiscal posterior inmediato; revisar la caducidad y prescripción de los hallazgos fiscales y la meritocracia como requisito único para la selección de los contralores territoriales y del contralor general.



En el país son cerca de 8.000 trabajadores y en el Valle, entre todas las contralorías, 650.