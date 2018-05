Vuelve alerta por ‘combos’ de las cirugías estéticas en Cali

16 de mayo 2018 , 08:00 a.m.

La estadounidense Jessica Joan Captorricio llegó a Cali decidida a someterse no una, sino a tres intervenciones. El sábado pasado, la extranjera, de 32 años, se sometió a una lipectomía o cirugía para lograr el abdomen plano, así como a una liposucción o succión de grasa subcutánea, y a una lipoescultura para moldear su cintura y su cuerpo.

Este ‘combo’ de intervenciones no son aconsejables, como lo repitió ayer el secretario de Salud de Cali, Alexánder Durán, coincidiendo, de nuevo, con la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, y especialistas del Centro Médico Imbanaco.



El llamado se repite, de acuerdo con los profesionales, y ahora por la muerte la estadounidense que se convierte en la tercera de este 2018. En 2017 hubo 11.

Hay preocupación, según el Centro Médico Imbanaco, pues se aproximan las vacaciones de junio y esta es una época en la que el volumen de cirugías plásticas o procedimientos estéticos se disparan en un 70 por ciento y los riesgos se elevan de manera exponencial.



El secretario Durán, y los médicos de la Sociedad Colombiana de Cirugía Estética y de Imbanaco reiteraron los riesgos a quienes se someten en un mismo día a diferentes tipos de cirugías plásticas y procedimientos estéticos, riesgos que son mayores si no se cuenta con la idoneidad de especialistas que deben ser médicos cirujanos, que el centro de salud tenga los debidos permisos, que la cirugía cuente con su anestesiólogo, que el paciente se haga exámenes previos, que se consulten diversos médicos y jamás dejarse llevar por publicidades engañosas.



No obstante, según el secretario de Salud de Cali, la clínica donde la estadounidense se practicó estas intervenciones sí tendría permisos. Este caso recordó el de la bogotana Esmeralda Moncada, quien también tenía 32 años, cuando se sometió a un ‘combo’ de tres intervenciones, el 27 de diciembre del 2017. La bogotana murió 15 días después de una lipectomía, una liposucción y una inyección en los glúteos. Al parecer, tuvo un tromboembolismo pulmonar por la obstrucción arterial en el sistema venoso.



La Secretaría de Salud del Valle del Cauca señaló que se hacen controles a los más de 100 establecimientos habilitados en el departamento. En más de dos años se cerraron 89 centros.



En marzo pasado, Evelin Durán, de 50 años, de República Dominicana, murió tras dos intervenciones en menos de 15 días. La primera fue en Bogotá. También murió el español Fernando Hoyos.



