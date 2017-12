Vives y Balvin en una noche que rinde honores a la Fania

En los 60 años de la Feria de Cali, Carlos Vives y J Balvin medirán esos éxitos de ‘Robarte un beso’ y ‘Mi gente’. Uno con su fusión de vallenato y otro con su reguetón.



Pero en medio de esos hay un homenaje a ese legado dejado por la Fania. Por eso allí estarán Willie Colón, Adalberto Santiago, Richi Ray y Bobby Cruz y La India, quienes representarán canciones de la inolvidable Celia Cruz.

Son las facetas del Superconcierto, que congrega salsa, merengue, reguetón, vallenato y música popular.



El salsero Willy García, quien fue 9 años voz principal del Grupo Niche, estará en escena con Gotas de Lluvia, La Magia de tus Besos y Vos me debes.

También Guayacán la Orquesta, con su ‘Oiga, mire, vea’, Por bocón’ o ‘Vas a llorar’.

Segiro Vargas pone el merencgue y La quiero a morir.



Al escenario saldrá Wisin, quien se hizo reconocido en su dúo con Yandel. Cantará ‘si se me pega voy a darle, Rakata, rakata’ o ‘Si tu cuerpo me pide un deseo. Te lo calmo cuando hay perreo’. Duban Bayona, el exintegrante del Binomio de Oro, pondrá también nota de vallenato con su 'Me sobran las palabras'.



Para el evento se dispondrá de cinco formas de palco (Elite, diamante, oro, individual y bronce) para que los espectadores disfruten de una visual hacia la tarima y a los artistas.



Los precios están en 11’850.000 pesos en palco elite; palco diamante en 9’700.000 pesos; paco oro en 7’600.000 pesos; palco bronce en 4’350.000 pesos y palco individual en 450.000 pesos.



También la sección de ‘Platino con silla’, a 247.000 pesos. La sección de la gramilla tiene un costo de 132.000 pesos.



La tribuna norte en el primer piso tiene un costo de 38.000 pesos, mientras que en el segundo piso con 71.000 pesos.



En Oriental primer y segundo piso los precios 132.000 y 154.000. En occidental primer, segundo y tercer piso, los precios son 159.000, 187.000 y 159.000 pesos.



Las boletas están disponibles en todos los puntos de venta de Colboletos. Para el espectáculo de esta noche, el estadio olímpico Pascual Guerrero tendrá un aforo total de 12.659 personas.





CALI