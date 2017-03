Mujica y González hacen llamado al perdón

El expresidente de Uruguay José ‘Pepe’ Mujica y el exjefe de gobierno español Felipe González dejaron este jueves en Cali un mensaje de perdón y reconciliación entre los colombianos y de lucha por el desarrollo social incluyente en la etapa posterior al conflicto con las Farc.

Sus palabras las pronunciaron en su condición de integrantes de la Comisión de Notables que hará seguimiento a la implementación del acuerdo y que fue instalada este jueves en la capital del Valle por el presidente Juan Manuel Santos.



(Lea también: No claudicar frente a la paz pide José ‘Pepe’ Mujica)



“Yo sé que mucha gente está golpeada por el dolor y superar eso cuesta enormemente. Hay que ayudar a la sociedad a que mire hacia adelante (...) No se dejen engatusar por el odio porque el odio es fanatismo”, dijo Mujica.



El exmandatario uruguayo, quien siempre ha mostrado su acompañamiento al proceso de paz en Colombia, manifestó que carga “la mochila del dolor”, pero que no la mira ni la anda “revolviendo”.



“La vida nos puso los ojos hacia adelante para mirar hacia adelante. Hay que construir sueños y esperanza con la gente”, añadió durante el acto.



El expresidente uruguayo también le manifestó su apuesta por el posconflicto en Colombia directamente al presidente Santos, a quien le recalcó la importancia de que la sociedad esté “unida” en esa etapa que se vive tras la firma del acuerdo para la terminación de la guerra.

No se dejen engatusar por el odio porque el odio es fanatismo FACEBOOK

TWITTER

Felipe González, por su parte, recordó que desde tiempos del expresidente Belisario Betancur (1982-1986) ha tenido disposición de participar en todo lo relacionado con la búsqueda de la reconciliación y que desde ese entonces “todos” los presidentes de la República “han intentado un acuerdo” de paz, pero que el de ahora “es uno posible”.

El exjefe de gobierno español afirmó que la paz “es una condición necesaria, aunque no es suficiente” y aseguró que en América Latina “la paz en Colombia es el hito más importante”.

(Además: Las mejores frases de Pepe Mujica en jornada de paz en Cali)



“Lo que viene ahora es dar una batalla por el desarrollo social incluyente. Por parte de la comunidad internacional, la paz no tiene discusión. Hay una inmensa mayoría que la apoya, con mayor o menor grado de conocimiento, mientras hay enorme polarización dentro de Colombia”, dijo González.

Funciones

Según lo acordado entre el Gobierno y las Farc, entre las funciones de Mujica y González estarán realizar “pronunciamientos” e “informes públicos” sobre el avance de la implementación de lo pactado.



Además presentarán “recomendaciones de solución” a la Comisión de seguimiento a la implementación cuando haya “discusión ycontroversia” en alguno de los puntos de desarrollo del acuerdo de paz.



Precisamente por asumir esta responsabilidad, Santos les agradeció a los exmandatarios y les dijo que ellos “más que nadie entienden lo que estamos viviendo, lo que hemos construido y lo que tenemos que seguir construyendo hacia adelante”.

Santos afirmó, además, que aunque la primera fase para alcanzar el acuerdo en La Habana fue difícil, es consciente de que la puesta en marcha de lo pactado traerá sus dificultades.



En ese marco, el expresidente Ernesto Samper afirmó que la inquietud por la paz está “absolutamente viva” y que su construcción “se está abriendo camino”, algo que calificó como “edificante”.



“Los colombianos deben entender que los acuerdos de La Habana son un punto de partida y no un punto de llegada. A partir de ahora viene la etapa del posconflicto”, afirmó el expresidente Samper.



Previamente a la instalación de la Comisión de Notables se realizó el lanzamiento de la iniciativa Unión por la Paz, promovida por la Fundación Paz y Reconciliación con varios analistas, politólogos, economistas y sociólogos.



Carolina Bohórquez

CALI