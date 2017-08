De un mordisco expareja le arrancó medio labio

El cumpleaños que una familia celebraba en el barrio Alameda de Cali se convirtió en gritos y desesperos cuando uno de los presentes atacó a su expareja y de un brutal mordisco le arrancó la mitad del labio superior.

La víctima del ataque, Margarita Jurado Rosero, de 42 años, denuncia que hace cuatro meses se había separado del hombre con el que convivió dos años , precisamente por maltrato, y desde entonces comenzó el acoso y amenazas.



Por sus amistades en común, el domingo 13 de agosto coincidieron en un cumpleaños y fue donde se produjo la agresión, con todos los invitados como testigos.

Esta mujer, madre cabeza de familia, perdió medio labio y teme otro ataque del hombre con el que convivió dos años. Pide que su caso no quede en la impunidad. Foto: Archivo personal



“Me arrancó medio labio y luego lo escupió. Mi hija puso la denuncia y la juez del caso lo dejó en libertad. Ahora me amenaza a mí y también a mi hija por la denuncia”, dice.



Margarita Jurado es madre cabeza de hogar, con cuatro hijos de entre 23 y 10 años y dos nietos.



Graduada como auxiliar de odontología, sostiene a su familia con una venta de comidas rápidas, que estos días no ha podido atender.



Se tuvo que someter a una cirugía y espera dos más. No puede comer ni reír, anda con tapabocas y con el temor de otro ataque.



Y pide que se haga justicia y el brutal ataque no quede en la impunidad.



CALI.