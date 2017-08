No deja de alarmar la violencia contra mujer en el Valle del Cauca

23 de agosto 2017 , 07:49 a.m.

El pasado ‘puente’ fue de angustia y luto para la familia Perlaza Santana, un dolor para siempre por la perdida de una de las hijas menores.

El sábado, en la noche, fue asesinada Karol Gisela en hechos registrados en el barrio Llano Verde, en el oriente de Cali.



Según versiones Karol, de 27 años y estudiante de enfermería, hace dos semanas decidió terminar la relación con su novio.



Vecinos afirman que ese sábado el hombre la buscó y cerró violentamente la puerta de la casa, ubicada en la calle 56E número 47 D - 72. Se escucharon gritos y luego la joven fue hallada muerta.

Diferentes activistas han trabajado en defensa de los derechos de la mujer, ahora tratarán de involucrar activamente a los hombres. Foto: Santiago Saldarriaga /Archivo El Tiempo

La Fiscalía Seccional de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, inició actos urgentes por el delito de homicidio agravado.



Como ella, son 100 las mujeres asesinadas en el Valle este año, la mitad en Cali.

Del total en el Valle, nueve homicidios han sido tipificados como feminicidios, es decir, por condición de género. Siete de esos fueron en Cali.



Ana Carolina Quijano, Secretaria de Equidad de Género en Cali, expone que algunas relaciones sentimentales son peligrosas al creer que hay derecho sobre la pareja.



“Esto es un tema asociado a la cultura, la comunicación y la crianza. Si una pareja agrede a su pareja se debe tener presente que eso puede terminar en un asesinato”, dice.

“Algunos se escudan en que la agredió por la ropa, por la comida, por sus acciones, factores que inciden en los celos, pero nada justifica la violencia (…) el tiempo de la esclavitud ya se acabó, nadie le pertenece a nadie”, enfatiza Quijano.



A pesar de que Cali cuenta con más de 50 proyectos para la defensa y el empoderamiento de la mujer y más de 1.000 de ellas han recibido atención, para la funcionaria el tema no se queda solo en la administración.



“Se ha invertido mucho para proteger a la mujer, pero es claro que hay acciones que se deben generar desde la ciudadanía, pensar cómo nos estamos comportando, cómo criamos a los niños, y el ‘por qué soy violento’, ya no se pude tener ese accionar en la sociedad”, afirma.



Para Laura Cadavid Valencia, socióloga de la Universidad Nacional de Colombia y docente de la Universidad Icesi, los feminicidios son el punto final de otras violencias sufridas con antelación.



“Es verdad que hay amores que matan y que pueden tocar hasta los hijos, cosa que no solamente deben causar curiosidad, espanto o investigación, sino también acciones desde las casas, los medios y la academia”, precisa la docente.

Luz Adriana Londoño, secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle, explicó que se pretende implementar en la región una herramienta tecnológica para que la Fiscalía, la Policía y diferentes autoridades tengan datos unificados con las que se defienda a la mujer. Aseguró que se invertirán 300 millones en esta herramienta.



Según Medicina Legal, en 2016 se presentaron 3.502 casos de violencia intrafamiliar en el Valle, de las cuales 3.079 fueron contra mujeres y 423 hombres.



Una queja es que en muchos casos las medidas de protección a ellas no son suficientes y, en varias oportunidades, las víctimas son enviadas a sus casas junto con el agresor.



