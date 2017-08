'Puedo asegurar que la meta de erradicar hectáreas de coca se cumple'

El vicepresidente de la república, el general Óscar Naranjo, en su visita a la VI Cumbre de Generales y Comandante de Policía realizada en Cali, aprovechó para responder los cuestionamientos hechos por el secretario para asuntos del narcotráfico de los Estados Unidos, William Brownfiel.

El funcionario norteamericano señaló que teme que en Colombia no se pueda cumplir con la meta de erradicación, además que si esta no se cumple se podrían ver truncadas las relaciones bilaterales entre los dos países.

“Podemos asegurar que la meta de sustituir y erradicar hectáreas de coca y de otros cultivos ilícitos se cumple. Hoy cerca del 46 por ciento de erradicación forzosa se ha cumplido y hay cerca de 43.000 hectáreas erradicadas desde el primero de enero hasta la fecha”, dijo Naranjo.



En el caso de la sustitución de cultivos, el mandatario indicó que hay monitoreo constante a los campesinos que se acogieron a la medida además de garantizarles garantías para que esto sea cumplido a plenitud.



“Estamos avanzando de manera eficaz luchando contra las bandas criminales que utilizan el narcotráfico para su supervivencia, hemos superado las 200 toneladas métricas de cocaína incautada”, dijo Naranjo.



Dijo que las relaciones entre los dos países no se pueden afectar por la extensión de los cultivos ilícitos, pues si bien han aumentado los cultivos, hay resultados de personas capturadas y drogas incautadas.

El vicepresidente le pidió a los comandantes de la Policía combatir con más fuerza los grupos armados y disidencias de las Farc Foto: Mario Baos / El Tiempo



“Mi llamado, desde el Gobierno Colombiano, es para que tengamos en cuenta que una historia construida con Estados Unidos, basada en resultados contra el crimen, no se puede a afectar pues sabemos del reto que tenemos al frente para disminuir y acabar este flagelo”, dijo el mandatario.



Ante las declaraciones de ‘responsabilidad compartida’ en cuestión con el incremento de drogas, realizadas por el presidente Juan Manuel Santos, al afirmar que “si allá no consumen aquí no producen”, el vicepresidente dijo que el principio de corresponsabilidad es un principio rector de la lucha contra el crimen.



“El llamado que hace el señor presidente es un llamado que no solamente apoya Colombia sino toda la comunidad internacional. Lo que valdría la pena decir aquí es que la iniciativa de Colombia, también con el concurso de Estados Unidos, ha dado frutos de distintas propuestas, por ejemplo: mejorar de manera aérea y marítima en el Pacífico y en el Caribe la lucha contra el narcotráfico”, afirmó Naranjo.

"Aguardamos a que México tome una decisión para participar de una tarea integrada, coordinada y conjunta, que permita que la fuerza naval, desplegada por la comunidad latinoamericana, se convierta en un sistema eficiente y eficaz para evitar este flagelo”.



Ante las cifras de incremento de hectáreas de coca el vicepresidente recordó que, si bien se ha aumentado la cifra de toneladas métricas, de igual manera se han aumentado las incautaciones.



“El año pasado hubo más de 800 toneladas métricas de las cuales incautamos poco más del 50 por ciento, por lo que ese no se alcanzó a liberar al comercio internacional ilícito esa droga que se produjo”, acotó el Naranjo.



Al finalizar, Naranjo expuso que se coordinó con todas las fuerzas armadas ser implacables con las bandas de crimen organizado, las disidencias de las Farc y narcotraficantes que representen amenazas el territorio colombiano.





