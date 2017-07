Vendedores informales de Cali piden programas claros

Ayer algunos vendedores informales marcharon en rechazo a la Política Publica de Regulación del Espacio Público Ocupado Temporalmente por Vendedores Informales y llegaron hasta el Concejo, lugar donde sigue el estudio del Proyecto, que ahora es cuestionado por la poca claridad sobre programas sociales, para ayudar a esta población vulnerable.

Para el concejal Juan Manuel Chicango, la Política Pública no debe detallar esto, pues consiste en “líneas estratégicas, estadísticas y da lineamientos generales, para más adelante presentar otros proyectos en detalle”.



Sin embargo, el concejal Henry Peláez, quien también participó en la sesión de ayer en la Comisión de Plan y Tierras, recalcó que “hay que conocer cuáles serán esos programas y procesos que la Administración, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico, brindará a los grupos poblacionales”.



Con lo anterior coincidió el vendedor informal Nelson Muñoz, de Asovaes, quien recalcó que “los grandes ausentes en este debate es la Secretaría de Desarrollo Económico. Estamos haciendo una fiesta con la plata de ellos y ellos ni siquiera saben qué se está jugando aquí”.



Aunque el secretario de Desarrollo Económico, Julián González, no se pronunció en la sesión, luego manifestó que “habrá una intervención estructural porque es una población que no ha tenido oportunidades. La Alcaldía dará herramientas para brindar trabajo formal, crear emprendimientos o para que formalicen sus unidades productivas”.

“No podemos atacar la informalidad con querer darles espacio a todos, por eso hay que apoyar otros frentes en los que puedan generar emprendimientos”, anotó González.



El Secretario hizo énfasis en que se cuenta con programas a los cuales los interesados pueden acceder desde ya, “pero construiremos un modelo para el tema de la ocupación, que dé más oportunidades y formalizar actividades”.

Urge una caracterización

Un llamado a conocer la situación socioeconómica de vendedores informales se hizo desde el Concejo de Cali, en el estudio del Proyecto de la Política Pública de Regulación del Espacio Público Ocupado Temporalmente por ellos.



“Hay que ser conscientes de que se necesita la Política Pública, pero la Administración debe saber que, para el desarrollo de ésta, lo mínimo que se espera es que haya un diagnóstico claro de la situación socioeconómica de los vendedores”, dijo el concejal Henry Peláez.

No es la primera vez que los comerciantes salen a manifestarse a las calles de Cali Foto: Juan Bautista Díaz / EL TIEMPO

Esta ha sido una de las críticas, porque en la Política no hay datos que den cuenta de la situación real de todos los vendedores informales, según Peláez.



Por su parte, el secretario de Seguridad y Justicia, Juan Pablo Paredes, dijo: “Es una necesidad hacer un diagnóstico técnico del proceso, para eso nos servirá la caracterización, que no es un censo, y se llegará al fondo del perfil socioeconómico de las personas. La gran mayoría de gente saldrá beneficiada, como aquellos que tiene el derecho de la legítima confianza; y habrá otros que no, como aquellos que no derivan su mínimo vital de la venta informal sino que rentan los espacios”.



La caracterización se haría una sola vez, para que no aparezcan nuevos vendedores y se haría cruce de bases de datos del Gobierno Nacional.

La organización sería por etapas

Aunque en el Concejo se compartió la peatonalización de la calle 30 del centro de Palmira, como experiencia positiva de la que Cali podría nutrirse en la recuperación del espacio público y reubicación de vendedores informales en un centro comercial sin usar la fuerza, esta se queda corta para la realidad de la ciudad, que tiene más vendedores.



“En Cali tenemos toda la voluntad política para hacerlo, pero no vemos los espacios. Lo único que tenemos es Ciudad Paraíso, por eso me parece importante citar a la Empresa Municipal de Renovación Urbana (Emru), para ver cuál será el compromiso de la Administración”, dijo la presidenta del Concejo, Tania Fernández.



Agregó que “tenemos que ver cómo hacemos un proyecto por etapas, como en Palmira, que está bien ubicado, en todo el Centro, sería lo único para convencer a los vendedores”.





