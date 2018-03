Vecinos de comuna 22 de Cali, se unen en plantón por Zanjón del Burro

Un nutrido grupo de habitantes del barrio Ciudad Jardín, en el sur de Cali, volvieron a salir a la calle y realizaron un plantón en el sector del Zanjón del Burro, contiguo al lago de La Babilla, para defender la integridad del ecosistema.

Según vecinos, próximas intervenciones de la Alcaldía de Cali podrían afectar gravemente este ecosistema, que sirve como corredor ecológico de los Farallones de Cali. Mario Fernando Hurtado, habitante de la zona, señaló que el rompimiento del Zanjón no trae beneficios a la movilidad de la zona, como lo señaló Univalle en un estudio contratado por la Alcaldía.

Los guatines se pasean constantemente por la zona verde Foto: Juan Bautista Díaz / EL TIEMPO

“Lo más grave es que ahora omiten las conclusiones del estudio que les dice que la opción es la calle 11, conectándola con el Club Campestre, que permitiría sacar a la gente por el flanco occidental, que sí está en el estudio, y lo omite. No tienen en cuenta lo que el estudio aconseja y a golpe de autoridad trata de impulsar lo otro”, dijo.



En su momento el profesor Jorge García, miembro del grupo de Investigación de Transporte, Tránsito y Vías de Univalle, señaló que una obra en la zona no sería provechosa.



“La prolongación de la calle 13, por el Zanjón del Burro, no es necesaria porque no habría un volumen de tráfico sustancial al ejecutarse las medidas de mediano plazo”.





