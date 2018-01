Vandalismo ya golpea los bicicarriles de Cali

La adecuación de 28,04 kilómetros de bicicarriles en el oriente y sur de Cali, contratada por Metrocali, continúa teniendo problemas en su implementación

. La obra, que tiene un porcentaje de ejecución del 55 por ciento y que comprende 9,31 kilómetros en la avenida Cañasgordas y 18,87 kilómetros en el sector de Andrés Sanín, ha sido repetidamente vandalizada. Se espera, sin embargo, que se entregue en su totalidad en abril.



Juan Carlos Echeverri, director Planeación de Metrocali, señaló que se han presentado continuos actos en contra de la infraestructura en los dos sectores donde se adecuan los bicicarriles, lo que genera retrasos y sobrecostos en la obra.



“Como es una obra que no se ha entregado oficialmente, es un sobrecosto que asume y que debe reparar el contratista. Esto genera retrasos en la obra y en la entrega. El llamado es a sensibilizarnos, para que no hagamos ese daño”, explicó.



Echeverri llamó a los caleños a cuidar estas obras que son patrimonio público. “Cuando un conductor toma de manera agresiva destruir una tacha del bicicarril, lo que está haciendo es ir en contravía de algo muy preciado como el respeto o la preservación de la vida”.

Los bicicarriles han sido bandalizados en poco tiempo de instalados Foto: Juan Bautista Díaz / EL TIEMPO

William Vallejo, subsecretario de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial, sostuvo que se deben implementar campañas de cultura ciudadana para que los caleños se apropien de esta infraestructura.



“La gente ha vandalizado los elementos de señalización vial. Estos elementos no se ponen por un capricho, se ponen para garantizar condiciones de seguridad en puntos críticos y sensibles”, aseguró.



De acuerdo con Vallejo, los daños a los elementos de los bicicarriles van desde golpes con vehículos, cortes, aflojarlos hasta que se caigan o conducir constantemente sobre ellos para romperlos.



“Identificamos ciertos puntos que van a requerir una acción más decidida. Por ejemplo, la calle 121 es el más problemático en el oriente”.

En la avenida Cañasgordas fueron adecuados bicicarriles a cada lado de la vía, con una longitud de 9,31 kilómetros. La obra se entregará oficialmente en pocas semanas. Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo

John Alexánder Bolaños, edil de la Comuna 21, señaló que en este sector del oriente de Cali se han presentado pocos actos vandálicos.



“En la Comuna 21 el único problema ha sido en la carrera 25 con calle 111, en un taller donde un señor puso los carros allí encima, pero en el resto de la comuna han sido bien recibidos. La gente los respeta y los usa”, dijo.



Mientras que Juan Suárez, edil de la Comuna 22, sostuvo que estos espacios son claves para conservar la vida de los ciclistas.



“Nos dicen que no se hace un control de momento, porque la infraestructura no ha sido entregada oficialmente, pero necesitamos crear conciencia entre las personas para el buen uso de los espacios”.



Maleja Peralta, del Observatorio del Ciclista y el Peatón y la Mesa de la Movilidad no Motorizada, señaló que los bicicarriles no son un regalo de la Administración sino una deuda histórica con los ciclistas, por lo que se deben conservar y proteger.



“Es un tema que nos compete a todos, un problema social que debe aunar a todas las secretarías . Desde Movilidad han hecho un par de campañas pero la pregunta es ¿cuánto tiempo van a durar? ¿un par de semanas? O ¿se ha pensado un programa de sensibilización anual?”.



CALI