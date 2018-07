Van 12 líderes sociales asesinados en el Valle, en este año

En lo que va de este año, dos lideres de Guacarí han sido asesinados. El último caso ocurrió en la mañana del sábado pasado, cuando Fernando Gómez, de la Asociación Mixta Indígena y Campesina (Asomic), fue interceptado por hombres armados, cuando se encontraba cerca del balneario La Pileta, en la vereda Pomares, en Santa Rosa de Tapias, en esta localidad del centro del Valle del Cauca.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hasta el 6 julio hubo 11 asesinatos de líderes en el departamento. Con este homicidio ya son 12.



Ante estos asesinatos, así como en Cauca y en Nariño, la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) anunció su respaldo a gestiones de comunidades para lograr un acuerdo con el Gobierno Nacional que permita tomar acciones contra estos crímenes y por los cuales hubo la 'Velatón', una movilización ciudadana masiva en Cali, en la noche del viernes, para repudiar todos estos homicidios y amenazas.

Hasta ahora no se conocen los móviles del asesinato del líder de Guacarí, conocido por sus amigos como ‘Cachipay’, pero autoridades señalaron que allí preocupan grupos delictivos organizados, no solo la delincuencia.



La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, evalúa la posibilidad de hacer un consejo de seguridad este miércoles, tras el crimen.



“Era un reconocido dirigente de la asociación de campesinos y dirigía un trabajo social con la comunidad. Nos encontramos en la investigación para saber qué ocurrió. Pudimos conocer que no había denunciado ninguna clase de amenazas en contra de su vida”, dijo Noralba García, secretaria de Seguridad del Valle.

Raúl Giraldo, otro líder, manifestó su malestar porque el Gobierno no se ha pronunciado.



