'Vamos por más capturas entre las disidencias’

15 de mayo 2018 , 10:03 a.m.

Mientras grupos armados, entre disidentes de las Farc, del Eln, de reductos de paramilitares y que con el Epl se disputan territorios y rutas del narcotráfico en el suroccidente del país y en el norte del Cauca, donde hace menos de un mes hubo desplazamientos masivos, la Fuerza Pública señala que no descansa para golpear estas peligrosas organizaciones.

Así lo sostuvo el comandante de la Regional Número 4 de la Policía Nacional, mayor general William René Salamanca, quien dijo que se intensificaron acciones contra secuestros, extorsiones y homicidios para capturar a más disidentes y miembros de bandas, y así, frenar los delitos.



¿La Policía tiene indicios de dónde está Íber Angulo y quién lo tiene?



Estamos coordinando acciones con la Armada y Fuerza Pública. Estamos recolectando información y con la Armada se dispuso una patrulla que recorre ejes pluviales. No descartamos que lo tengan disidentes de las Farc. Pero es importante señalar que la gobernadora Dilian Francisca Toro convocó una mesa de seguridad para analizar estos hechos, tomando entre otras decisiones que la Armada Nacional esté implementando la búsqueda y la Policía esté fortaleciendo estas acciones con el general Luis Fernando Rojas, comandante de la Tercera División del Ejército.

Se dispuso el apoyo de una unidad nacional de protección para evaluar los riesgos de algunos líderes de esta comunidades y se viene coordinando acciones con la Armada, con el apoyo del Ejército.



¿Qué grupos ilegales están en el Naya y en Cauca?



Hay disidentes del frente Míller Perdomo, del 30 frente de las Farc y de la Jacobo Arenas con propósitos criminales que los vinculan con el narcotráfico. También hemos detectado la organización armada residual los ‘Pelusos’ (disidencia del Epl) que están delinquiendo en la parte rural y limítrofe entre Cauca y Valle, hacia el Pacífico.



¿Estos grupos están detrás de otros secuestros?



En los últimos meses tenemos en Cauca seis casos de secuestro y algunos de extorsión en el norte del Cauca. Tenemos información de que alias ‘Mordisco’ (capturado la semana pasada) estaría vinculado en secuestros como el del contratista Jaime Naranjo, en Caloto (el lunes 7 de mayo).



¿Y la‘Operación Atalanta?



Con la ‘Operación Atalanta’, desde el 2 de mayo se adelantan operaciones con el Ejército con acompañamiento de gobiernos regionales, la Fiscalía General y la Armada Nacional. Nos han permitido 26 capturados, contrarrestando 25 grupos delincuenciales dedicados a la extorsión, incautado 31 armas fuego, ocho toneladas de marihuana. Acabamos de hacer una operación en Buenaventura; incautamos 496 paquetes de cocaína que pesaban 550,56 kilos en la embarcación Niña Ximena y hasta la tarde del jueves incautamos en Valle, Cauca y Nariño dos toneladas y media al narcotráfico, 11 vehículos inmovilizados, tres motos, dos embarcaciones, dos avionetas, radios portátiles y teléfonos satelitales.

La Policía Regional 4 abarca acciones en Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Foto: Policía Regional 4

¿Y en Tumaco?



Desde enero se implementó la ‘Operación Atlas’ que busca golpear el crimen organizado. Buscamos blindar los 148 municipios frente a los cuales está la Policía Número 4. Llevamos más de 9.200 capturas en flagrancia, de los cuales, 2.000 eran por orden judicial. Se han recuperado 420 vehículos, al igual que 1.185 motocicletas. Se han incautado 1.316 armas, 40 toneladas de cocaína, 42,12 de marihuana, 66 kilos de heroína, una tonelada y media de base de coca, 77.000 galones de insumos líquidos, 18 toneladas de insumos sólidos. Hemos destruido 122 laboratorios en 1.670 hectáreas.

Uno de los operativos de la Policía Regional 4, con la Fiscalía. Foto: Policía Regional 4

En homicidios, ¿cómo está esta región del país?



De los 148 municipios de los tres departamentos ( Cauca y Nariño), en 46 no se han reportado homicidios en lo corrido de este 2018.



¿Los crímenes en Tumaco?



En el casco urbano de Tumaco hubo ocho en enero; 17 en febrero; y 19 en marzo. Pero en abril se redujeron a tres y hasta la tarde del 10 de ese mes otros tres. La mayoría son víctimas de grupos residuales que se enfrentan por territorios. En el área rural de Tumaco hubo 46 homicidios.



¿Hay casas de pique en seis barrios de Tumaco?



Llevamos 15 allanamientos (hasta el jueves) con la Fiscalía General de la Nación para determinar evidencias y hasta ahora no hemos encontrado ninguna.



Alias ‘Guacho’ es uno de los más buscados en Nariño por ataques al Oleoducto, torres, extorsiones, cultivos ilícitos y crímenes.



No lo descartamos y estamos trabajando para capturarlo.



¿Los otros delitos?



A pesar de extorsión en Cauca ese delito ha bajado en un 35 por ciento en los tres departamentos y hurtos de motos en un 13. Es importante resaltar que para reducir delincuencia nos interesa el liderazgo de la comunidad para ayudar al trabajo de la Policía. Tenemos casi 20.000 aliados.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI