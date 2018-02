Valle garantizará seguridad ante anuncio de paro armado del Eln

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, dio un parte de tranquilidad a los vallecaucanos frente al anuncio de un paro armado del Eln en todo el territorio nacional durante este fin de semana.

“Todavía no se sabe si es verdadero o no, pero tenemos que decirle a la comunidad que tienen que estar tranquilos, que no puede ser que por un simple panfleto la gente no vaya a salir a las calles”, dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.



Las autoridades harán presencia en puntos neurálgicos del departamento para garantizar el orden público.



“Va a haber seguridad, la Armada va a estar, como siempre, protegiendo a los barcos y las embarcaciones y, por supuesto, se harán caravanas o lo que sea para proteger en las carreteras a los que estén viajando, así que no hay ningún problema”, agregó la mandataria.



“Estamos programando diferentes planes para mejorar las condiciones de seguridad, reforzar los ríos, reforzar las carreteras y reforzar el puerto para que no haya alguna acción terrorista”, dijo el jefe del Comando Conjunto del Suroccidente, general Luis Fernando Rojas.



En el Valle se insiste en que las Fuerzas Militares, equipos de inteligencia y vigilancia estarán listos las 24 horas para brindar seguridad y que el departamento no se vea afectado por el paro armado anunciado por el Eln.