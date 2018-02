Valle del Cauca, el despegue de la carrera Colombia Oro y Paz

Desde este martes y hasta el domingo 11 de febrero pedalistas internacionales recorren carreteras colombianas. La mayor parte del recorrido es plana.

Con 4 equipos World Tour, 9 profesionales, 8 continentales y cuatros selecciones nacionales se corre en la carrera Oro y Paz, promovida por el Gobierno de Colombia.



La largada será desde Palmira este martes. Esa ciudad repetirá el despegue de la segunda etapa el miércoles.



La directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, dijo que la meta es que esta competencia se convierta en una cita anual del calendario de la UCI (Unión Ciclista Internacional).

El objetivo es que Colombia, con su gente, sus carreteras y sus paisajes, responda como lo ha hecho en otros eventos internacionales, a la expectativa de esa carpa del deporte alrededor de la bicicleta.



El lunes, en la tarde, está prevista la presentación de las escuadras participantes en el estadio Francisco Rivera Escobar, en Palmira. El martes será el circuito que se inicia y termina en territorio palmirano.



De acuerdo con las categorías fijadas por la Unión Ciclista Internacional (UCI), se trata de la carrera Colombia Oro y Paz 2.1.



Entre los requisitos de estas pruebas están que deben durar más de dos días y podrán participar hasta el 50 por ciento de los equipos World Tour, equipos continentales, continentales nacionales y selecciones nacionales.



En la lista de ciclistas están los colombianos Egan Bernal, Sergio Luis y Sebastián Henao, los tres del Sky; Dáyer Quintana, Winner Anacona y Nairo Quintana en el Movistar; Fernando Gaviria, en el Quick Step Floors; y Rigoberto Urán, en el Cannondale. Járlinson Pantano está en el equipo colombiano.



El Movistar, Sky, Education First y Quick-Step, equipos World Tour, tienen pedalistas colombianos.



La carrera Colombia Oro y Paz será retransmitida por el sistema de medios públicos RTVC y por internet vía ‘streaming’.

Agenda de la carrera

Primera etapa: Circuito en Palmira de 99,9 kilómetros. 10:00 a.m.



Segunda etapa: En Palmira, con 183,4 kilómetros. 9:00 a.m.



Tercera etapa: Palmira-Buga, de 163,2 kilómetros. 9:00 a.m.



Cuarta etapa: Tuluá - El Tambo, con trayecto de 149.5 kilómetros. 9:00 a.m.



Quinta etapa: Serán 160,8 kilómetros entre Pereira y Salento. 9:00 a.m.



Sexta etapa: Armenia - Manizales, con 184,2 km.