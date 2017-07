En Cali, 128 vallas fuera de control

27 de julio 2017 , 06:25 a.m.

En medio del estudio del proyecto de acuerdo por medio del cual se reglamenta la publicidad exterior visual, presentado por Planeación Municipal, se conoció que en la ciudad hay 128 vallas que no cumplen con los permisos reglamentarios o están ubicadas en sitios no permitidos.

La directora de Planeación, María de las Mercedes Romero, reveló en la Comisión de Plan del Concejo que hay 128 irreglamentarias, es decir, o le faltan los permisos o sus especificaciones técnicas no cumplen con la normatividad vigente, 89 de ellas además, son ilegales por haberse instalado en zonas no permitidas además, no presentan ninguna documentación.



Del total de vallas instaladas en la ciudad, 264 cumplen con todos los requisitos exigidos por el municipio.

Los sitios más contaminados con esta publicidad son la calle 5 y la carrera 100 con 56 vallas, la autopista Sur con 45, la carrera primera con 31, la avenida sexta con 27 y la carrera 3 con 26.

La Plazoleta Jairo Varela, construcción reciente en la ciudad, es uno de los sitios que se quieren libres de vallas. Foto: Juan B. Díaz / archivo ET



No se pueden instalar en azoteas o fachadas; cerros tutelares, Bataclán, Circunvalar, Plazoleta Jairo Varela, Bulevar del Río, Centro Histórico, Plaza de Toros, Puente de Chipichape y Terminal de Transporte. El nuevo proyecto



Tampoco se podrán instalar en la vía al mar, desde La Portada hasta el Kilómetro 18, ni en el cono de aproximación del aeródromo Escuela Base Marco Fidel Suárez.