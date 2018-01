Apasionada por el deporte, Valentina no llegó al sueño de futbolista

27 de enero 2018 , 07:10 a.m.

El balón era un símbolo que acompañaba a Debbie Valentina Vanegas Zapata, a quien la sorprendió la muerte, cuando perseguía el objetivo de entrar al fútbol profesional.

El jueves madrugó para alistarse a una prueba en el Atlético Fútbol Club. Solo cumplía tres minutos de práctica cuando se desvaneció y sobrevino la noticia que conmocionó esta semana el mundo del deporte, en una cancha en el sur de Cali.



“Mi hija amaba el fútbol”, dijo María Fernanda Zapata, quien llegó con ella al entrenamiento con Atlético Fútbol Club.



Valentina había presentado pruebas en América y ayer madrugó porque un entrenador del Atlético le dio permiso para que no perdiera ritmo.

Como soy paramédica, apoyé los primeros auxilios de mi hija y la llevamos a la clínica. El médico me dijo que la sacó tres veces de paro respiratorio

La práctica empezó a las 9:00 de la mañana. Pasaron unos minutos cuando cayó al césped. “Como soy paramédica, apoyé los primeros auxilios y la llevamos a la clínica. El médico me dijo que la sacó tres veces de paro respiratorio. Se aplicó desfibrilación (método para restituir el ritmo de los latidos del corazón), pero no resistió más. No sé qué pudo pasarle a mi niña”, dijo Zapata.



Valentina, de 20 años, mantenía disciplina física en el parque de El Ingenio y entrenó en una escuela de fútbol en ‘Diablo Azteca’. Había superado el año pasado una lesión y mantenía el sueño de estar en el América.



En principio, la muerte fue atribuida a una cardiopatía, pero se espera un informe clínico.

Mensaje en redes en memoria de Valentina Vanegas Foto: Archivo particular

"Valentina estuvo estudiando enfermería, pero este año iba a empezar la carrera de sicología. Fue la voluntad de Dios, estaba haciendo lo que le gusta”, dice la mamá.



Los allegados y amigos la describen como una joven luchadora, humilde y empeñada en alcanzar sus metas.



Jersson González, técnico del equipo femenino del América, lamentó el hecho y envió un mensaje a los familiares.



La velación se cumplía en Funerales del Valle. El sepelio fue en la tarde del viernes. Óscar Vanegas, padre de la joven, agradecía los mensajes alrededor de su hija. En redes, familiares, amigos y deportistas la despedían como una mujer que murió luchando por su amor al deporte.





