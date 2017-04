Polémica por insulto de empleado judicial a Policías

El funcionario, que les llama pícaros a los uniformados, asegura que no golpeó a ninguno de ellos. Fue dejado en libertad por ilegalidad de captura.

“No te me cruces. Quitate ese uniforme como hombre. Ladrón, pícaro, por qué te demoras haciendo un papel, eso no demora dos horas. Rata. Rata. Yo fui militar también papito … sos analfabeta … alguna vez estudiaste … vos solo tuviste bachillerato…iletrado”.



Son las frases y términos que un funcionario judicial de Cali utilizó contra policías en un procedimiento judicial cuando, al parecer, en estado de embriaguez, conducía una moto por el sur de Cali.



Los hechos se registraron el miércoles, en la noche, y los insultos quedaron grabados en un video en el que se ve y escucha cuando Roman Camilo Santacruz, asistente de un juzgado en Cali y graduado en Derecho, exclama que no le han entregado un comparendo después de dos horas.



Luego agrede verbalmente a los policías, airado porque, según él, lo han demorado en el procedimiento. Les grita “Tu presencia no me asusta, yo también anduve con Gail, con 7,65, con ‘matapatos’, Yo fuí militar”.



El hombre es conducido a la estación de Policía del barrio Meléndez, donde se le permite una llamada y habla con quién sería un fiscal. Ahí se produce otro incidente cuando al parecer se extendió en la llamada y cuando los policías buscan retirarle el teléfono habría agredido con la bocina a uno de ellos.



En breve diálogo con Blu Radio antes de ser subido a una patrulla rumbo a un despacho judicial, el funcionario se declara “sorprendido por el actuar de los policiales que de manera arbitraria y sin motivo me retienen en la estación de policía. El comandante de Policía me da orden para que me vaya y el agente de tránsito igual y el agente Obregón que espere, que espere, y no me deja ir. Llamo al fiscal, grito desesperado, cuando necesito el teléfono para decirle al fiscal que me ayude el me jala el teléfono y se golpea”.



Sobre este hecho el subcomandante de Policía de Cali, coronel Henry Jiménez expuso que “es un caso de intolerancia y falta cultura ciudadana. La policía en su actuar en un proceso de verificar las condiciones físicas de una persona que conduce en moto en aparente estado de embriaguez y agrede físicamente al policía. Se esta en un proceso de judicialización por ataque a funcionario. El llamado es a la tolerancia”.