Reviven propuesta de filtrar lecho del río Cauca por agua para Cali

Concejales de Cali no entienden por qué Emcali no considera la opción que propuso Cinara de la Universidad del Valle de aprovechar la filtración de ríos como el Cauca, como una nueva fuente de abastecimiento del líquido para los caleños, pues sería más barata que otras alternativas que la empresa de servicios públicos también estaría analizando.

De hecho, como lo confirmó Camilo Vélez, de Recurso Hídrico del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), la autoridad ambiental de la ciudad autorizó a Cinara la construcción de dos pozos de exploración cerca al lecho del río Cauca, en inmediaciones a la planta de Puerto Mallarino, para avanzar en los estudios que permitan trabajar en la filtración de cauces. Esta filtración implicaría una tecnología natural, que aprovecha la infiltración en los lechos laterales y centrales de un río como el Cauca.



En el Concejo, cabildantes como Tania Fernández, Flówer Rojas Diego Sardi y Patricia Molina cuestionaron por qué Emcali no le apunta a la propuesta de Univalle que ha venido investigando en los últimos seis años.



Para la concejala Fernández, quien es presidenta del Concejo, tanto Emcali como la Corporación Autónoma Regional del Valle deben coordinar un trabajo que involucre a Cinara y a la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Acodal) para dar una solución a los problemas de agua. “No se entiende por qué Emcali no ha tenido como una opción los pozos o el modelo de filtración en lecho de arena, de Univalle con mejores resultados”, dijo Molina, opinión respaldada por Sardi.



El concejal Rojas, también citante al debate de soluciones de agua potable para Cali, manifestó que Emcali ha hecho grandes obras a unos costos elevados, que impactan la caja de la entidad. Rojas Torres recordó la inversión millonaria que Emcali hizo en la Ptar de Cañaveralejo. “Con los proyectos que propone el Cinara, bien podría generar ahorro de cara a mantener la estabilidad de la entidad”, sostuvo.



Cristina Arango, gerente general de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), indicó “que la propuesta de Cinara no ha sido descartada”. Aseguró que hay un plan piloto se desarrollará en Puerto Mallarino y consistente en perforar unos pozos de 400 metros de profundidad. “Pero la preocupación de Emcali es la incertidumbre sobre el caudal que den los pozos, porque los que se han hecho en Europa con éxito es por su clima y estaciones, pero no se ha hecho modelo de desarrollo en el trópico”, dijo Arango y anotó que se analizan todas las opciones. Otras salidas serían traer agua de La Balsa y La Bolsa, del mismo río Cauca cerca al departamento del Cauca. Traer agua de La Balsa costaría 400 millones de dólares y de La Bolsa, 383 millones dólares más.



Sobre traer agua de Salvajina, esa opción sería menos viable, según Arango.



Arango precisó que el año 2016 las pérdidas de agua potable en el municipio disminuyeron históricamente. Con respecto a los cortes en el servicio de agua potable manifestó que pese a que se han duplicado, Cali sigue siendo una ciudad con el mejor servicio comparado con otras capitales del país.



Respecto de los trabajos adelantados con Cvc para ofertar alternativas de agua potable para Cali, Arango Olaya, informó que se han hecho estudios sobre los ríos Claro, Jamundí y Timba. “Pero hay limitantes por lo que no se recomienda por parte de los técnicos trabajar sobre esas opciones". Sobre el río Meléndez, la funcionaria dijo que después de un estudio, se determinó "que la cuenca no daría para regular caudal, además de presentar problemas de suelo por minería. Quedando la opción de Salvajina, La Balsa y La Bolsa”.

Inés Restrepo, del Instituto Cinara de la Universidad del Valle, expuso ante la plenaria del Concejo que la entidad no ha participado de las discusiones técnicas en busca de opciones de abastecimiento de agua para Cali, las cuales llevan casi 15 años. En relación a los pozos de agua subterránea que tiene Emcali, expresó, que se conoce que ya hay una inversión para su funcionamiento, luego de remover el hierro y el manganeso que traen esas aguas, “pero sabemos que son buena agua y sirven para casos de emergencia, sumado a los reservorios”.



