Una programación variada esta semana en el Valle

Una semana llena de actividades culturales y artísticas se toman la ciudad. Maía en concierto en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, hay taller creativo en la Corinta Escuela de creatividad. Obras de teatro, conversatorios y más.

Lunes



Retrospectiva de Visual Attack

Gratis. En el Centro Cultural Comfandi estará abierta, hasta el 1 de septiembre, la exposición "Retrospectiva de Visual Attack", una exhibición organizada por Comfandi, la Alianza Francesa y el Centro Cultural Colombo Americano donde visibilizan trabajos de artistas de la región que participaron en versiones anteriores del Visual Attack. Una propuesta creativa que expone el talento local.



Centro Cultural Comfandi, calle 8 # 6 - 23. Informes: 3340000 ext. 1303, 1312, 1314, 1315.



Naturaleza en El Museo de la Caña de Azucar

9:00 a.m. Todos los días El Museo de la caña de azúcar abre sus puertas para que los amantes de la naturaleza disfruten de un recorrido de una hora y media, rodeados de 300 especies de plantas, ranchos rurales, trapiches rudimentarios y sembrados de caña. La entrada tiene un valor de $8.000 por personas, hay descuento para grupos.



Corregimiento Santa Elena, vereda Amaimito a 8 Kms de el crucero de El Placer

Martes



Vacaciones recreativas en robótica

Hasta el 25 de agosto van las vacaciones recreativas en robótica para todos los niños en Cali. Para esta semana del 22 al 25 de agosto el proyecto será ‘Circuito de carreras' (Seguidor de línea). Cupos limitados.



Niños con Futuro, carrera 39 # 8ª – 33. Precio: $160.000. Más información: 3450766 o 3002115909.



¡A tocar Marimba!

Gratis. Hasta el mes de diciembre se realizara de manera gratuita el taller de Marimba a cargo de José Antonio Solís, más conocido como el maestro 'Gualajo', reconocido como el mejor marimbero en varias ediciones del Festival Petronio Álvarez. Los talleres se dictarán los martes y jueves de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. en el Centro Cultural de Cali.



Los interesados en los talleres se pueden comunicar al número de celular 3156792675

Miércoles



"Suenos pintados"

Gratis. A las 6:30 p.m. en la galería de arte Alcanzarte, se realizará el conversatorio "Suenos pintados" en homenaje a Diana Mesa, artista y maestra con más de 35 años de experiencia en pintura, dibujo y arte. El conversatorio integrara las experiencias de los estudiantes y la artista en los procesos creativos.



Avenida 5BN # 23DN-52, San Vicente. Informes: 3137372790 o 3206940067. *Inscripción previa a través de los números de contacto



"Nabusímake - Donde nace el sol"

Gratis. El club de ejecutivos de Cali cuenta con la exposición fotográfica "Nabusímake - Donde nace el sol", exhibición donde la geografía nacional con sus diferentes y encantadores paisajes cautivará a los asistentes. La muestra en la cual participan tres fotógrafos internacionales (Guillermo Londoño,

Samuel Gómez y Gabriel Illescas), estará abierta al público hasta el 12 de septiembre.



Club de Ejecutivos del Valle del Cauca, Av. 4N # 23DN - 65 Piso 9. Informes: 6607870 Ext. 117, 315 4137045 ó en www.clubdeejecutivos.com/

Jueves



Maía en concierto

7:30 p.m. El grupo empresarial Coomeva trae a la artista colombiana Maía, quien se presentara en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura con sus mejores éxitos; Niña Bonita, Ingenuidad, Se Me Acabó El Amor y Esta Noche Hay Fiesta. Una noche donde los amantes de la música latina y el tropipop disfrutaran y cantaran con la artista barranquillera. Venta de boletería en Oficinas de Coomeva



Teatro Municipal Enrique Buenaventura, Carrera 5 #6-64. Informes: Gratis desde celular #464 opción 5. Precios: Luneta y palco: Asociado Coomeva $30.000, particular $70.000; Palco 2: Asociado $20.000, particular $50.000; Anfiteatro y Galería: Asociado $ 15.000, particular $40.000



A leer con "Una Luz en los volcanes"

​Gratis. Presentación del nuevo libro de la escritora tumaqueña Ligia Vonblon "Una Luz en los volcanes" en la galería Alcanzarte, Vonblon presenta una novela que reúne dolor y tragedia, pero también esperanza y valor describiendo paisajes e idiosincrasias únicas.



Avenida 5BN # 23DN-52, San Vicente. Informes: 3137372790 o 3206940067. *Inscripción previa a través de los números de contacto



8o. Intercolegiado de teatro y artes escénicas “gente joven 2017”

Como parte de la contribución en la formación de ciudadanas y aporte a la cultura nacional, el Teatro Municipal Enrique Buenaventura convoca a la comunidad al programa “Vive tu obra, escríbela” donde todos los jóvenes del país, que estén en edad escolar podrán concursar al escribir una obra o cuento largo. Se entregará un premio en efectivo, la publicación de la obra y su montaje teatral. La obra ganadora dará la apertura al Intercolegiado del año 2018. La convocatoria para colegios de todo el país (que no sean especializados en artes escénicas) está abierta hasta el 1 de septiembre.



Inscripciones a través de la página web www.teatromunicipal.gov.co, el mail mercadeotm@cali.gov.co o directamente en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura en la carrera 5 # 6-64 en la ciudad de Cali

Viernes



"Estreno Caballeros"

7:30 p.m. Este viernes y sábado, llega al Teatro La Concha una obra de danza teatro inspirada en el trabajo artístico del pintor Luis caballero, quien caracterizó en sus obras la pintura de desnudos masculinos. Esta obra une el amor y la violencia, la angustia y el drama a través del cuerpo como protagonista.



Teatro la Concha, calle 4 # 10-48, San Antonio. Informes: 8938606 y 3003644884 o en www.teatrolaconcha.com. Precio: General $20.000, estudiantes $15.000 y pareja $30.000 *Obra para mayores de 17 años.



Taller creativo

​8:30 a.m. La Corinta Escuela de creatividad realiza el taller "Los premios son para los tontos hasta que me gane el primero", el cual estará dirigido por Mauricio Guerrero, el mejor Director Creativo de Colombia en el 2015 y en el 2016 según el Ojo de Iberoamérica. Actual director creativo general en Ogilvy Colombia, con 12 años de experiencia trabajando en publicidad y con marcas como Coca-Cola, Claro, Carulla, Kia, Kimberly-Clark, Dunkin-Donuts, Pfizer, Huawei, Corpbanca, Nestlé. Ha sido merecedor de reconocimientos como One Show Award, 3 Grand Prix en El Ojo de Iberoamérica, y de premios en festivales como Cannes, Clio, London Festival, Wave, El Dorado. La inscripción en el taller incluye 2 refrigerios, certificado y dos horas de

parqueadero por vehículo.



Yoffice, Centro de Negocios, Av. 4 N # 7N - 46, Local 335 C.C Centenario. Informes: 300 4953718, 3217787311, 3153520380 o en www.lacorinta.com. Precio: $300.000



Show musical con ritmos del pacífico

Gratis. Desde las 7:00 p.m y hasta las 9:00 p.m. el grupo Higuerón presentara un show musical lleno de cultura y tradición por la entrada de la autopista del Centro Comercial Premier el Limonar.



Centro comercial Premier el Limonar, Calle 5 Autopista Sur #68-70. ​