Una programación variada esta semana en el Valle

04 de septiembre 2017 , 11:14 a.m.

04 de septiembre 2017 , 11:14 a.m.

La primera semana de septiembre viene cargada de actividades para grandes y chicos, incluye teatro, festival de tríos, exhibiciones, literatura y comedia.

Lunes



3er Festival Internacional de Literatura "Oiga, Mire, Lea"

Gratis. Escritores nacionales e internaciones se toman diferentes escenarios de la ciudad y del Valle en espacios donde las letras serán las protagonistas.

A las 10:00 a.m. en Comfandi Palmira se realizara el homenaje a Jorge Isaacs, donde estará el escritor y académico Fabio Martínez, autor de la biografía La búsqueda del Paraíso, en conversación con Omar Ortiz.



Palmira, Comfandi, calle 32A # 28-03. Informes en www.oigamirelea.com



Rodeados de poesía

Gratis. La Biblioteca del Centenario sera la sede donde se homenajeara la Revista Luna Nueva, revista que por mas de 30 años ha llenado sus hojas de poesía. También estará en conversación el escritor, columnista y político Gustavo Álvarez Gardeazábal y el escritor Omar Ortiz. La cita es a las 6:00 p.m.



Calle 4ta Oeste # 1-16. Informes: 8932908, 8932909, 8930929 y 8930928

Gustavo Álvarez Gardeazábal es un reconocido escritor, también político y columnista tulueño . Foto: Archivo

Martes



Exhibición "Mutuum Auxilium" y "El lobo bajo la túnica"

​Gratis. Dibujo, pintura, y esculturas se toman la Galeria Jenny Vilà, donde estaran abiertas al publico las exposiciones "Mutuum Auxilium" y "El lobo bajo la túnica", de

Juana Anzellini y Lucas Ospina. las exhibiciones estarán hasta el 30 de septiembre.

El horario de atención de la galería es de martes a viernes de 10:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:30 p.m. a 6:30 p.m. y sábados de 10:30 a.m. a 1:00 p.m.



Avenida 4 A Oeste # 1-51 . Informes: 3108370847 o escribiendo galeria@jennyvila.com



Taller de teatro para adultos

6:30 p.m. Talleres lúdicos y teatrales dirigidos por profesores licenciados de la ]Universidad del Valle serán dictados en Casa Comedia, las personas recibirán entrenamiento vocal, corporal y actoral. Los talleres son organizados por el equipo de Artescénicas.



Carrera 23B # 4 -31 miraflores. Informes: 3837365, 6999990, 3607749 y 3122985105. Precio: $150.00 x mes



Mas del Festival "Oiga, Mire, Lea"

Gratis. En la Plazoleta Central de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, a las 6:30 p.m. se hará entrega del premio "Autores Vallecaucanos", y se realizara el conversatorio con Juan Manuel Roca y Juan José Hoyos. En Cerrito se realizara la conferencia Jorge Isaacs y el Valle del Cauca en el Siglo XIX, a cargo de Fabio Martínez. La conferencia sera dada en el Centro Cultural Universitas a las a las 10:00 a.m.



Calle 5 #24A-91. Informes: 6200400 o en www.oigamirelea.com

"El lobo bajo la túnica" exhibición de Lucas Ospina Foto: Tomada de Facebook

Miércoles



Cursos para todos en Bellas Artes

Música, pintura, dibujo, teatro y fotografía serán los temas abordados en los talleres que Bellas Artes abre a niños, jóvenes y adultos, talleres dirigidos a quienes deseen acercarse al arte a través de programas artísticos de duración trimestral.



Informes: 6203333 Ext. 244/300, en la pagina www.bellasartes.edu.co o escribiendo al correo extension@bellasartes.edu.co



XXV Festival Nacional de Tríos

8:00 p.m. Durante el miércoles y jueves en el escenario del Teatro Calima, estarán tríos musicales que llegan desde Ecuador, Ipiales, Bogotá , Versalles, Pasto, Putumayo, Popayán, Duitama, Cúcuta y Cali.



Teatro Calima, Calle 12 Norte avenida 4-20. Informes: 8930451, 8933352, 3217015643, 3162551169 y Colboletos 6611111. Precios: Platea izquierda, platea central y platea derecha $68.000, preferencia izquierda, preferencia central y preferencia derecha $50.000

Tríos de diferentes partes del mundo y de Colombia harán parte del XXV Festival Nacional de Tríos Foto: Archivo

Jueves



Vive el Festival Mundial de Salsa

​Gratis. La salsa se vive en Cali y se toma el Teatro al aire Libre Los Cristales con la clasificatoria a la categoría amateur de parejas y grupos de los participantes en el XII Festival Mundial de Salsa, Festival que se celebrara del 28 al 1 de octubre.



Teatro al aire Libre Los Cristales, carrera 14 A oeste # 6 -00, 57 Cali



Hombres al borde de un ataque de nervios

7:30 p.m. Tres hombres llegan a una academia para comprender mejor a las mujeres en un show comedy lleno de música, humor, coreografías, versatilidad e ingenio actoral.



Casa Comedia, carrera 23B # 4 -31 miraflores. Informes: 3837365, 6999990, 3607749 y 3122985105. Boleteria en www.showcomedy.com.co. Precio: General $30.000



"Oiga, Mire, Lea" en Sevilla y Andalucía

Gratis. El Festival Internacional de Literatura llega municipios del Valle.

Los cuentos cantados de Jairo Ojeda estarán a las 10:00 a.m. en la Casa de la Cultura de Sevilla y Andalucía a las 6:30 p.m. conversara con Norman Muñoz Vargas y Julián Pérez sobre poesía, cuentos y promoción de lectura, la cita es en la Biblioteca pública municipal.



Informes: 6200400 o en www.oigamirelea.com

Personas que dejan de ser en la obra "Azul", en el Teatro del Presagio Foto: Teatro del Presagio

Viernes



Al teatro con "Azul"

7:30 p.m. En el Teatro del Presagio llega una obra que narra la historia de un pueblo, sus pocos habitantes y el drama que enmarca su localidad. Una metáfora que reflexiona ante la urgencia y lo importante en la vida. Una noche llena de reflexión y teatro.



Av. 9A Norte # 10N-50, Granada. Informes: 4876432, 3056362 3014858228 o escribiendo a teatrodelpresagio@gmail.com. Precio: Adultos $20.000, estudiantes $15.000 y boleta colectiva x 5 $50.000



Exposición "Semilla Herencia y Color 3"

Gratis. A las 7:00 p.m. en el Domo de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero se llevara a cabo la inauguración de la exposición "Semilla Herencia y Color 3", aquella que reúne 25 artistas y cerca de 80 obras plásticas, los asistentes podrán apreciar diferentes técnicas, entre dibujo, pintura, grabado, serigrafía, instalaciones, propuestas audiovisuales, escultura, fotografía análoga y digital. Una trabajo que hace un recorrido por trabajos realizados por docentes y estudiantes del Instituto Popular de Cultura (IPC). la exposición estará abierta al publico hasta el 29 de septiembre.



Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, calle 5 #24A-91, San Fernado. Informes: 6200400



"Conejo blanco, conejo rojo"

7:00 p.m. Desde Argentina, Irán, Estados Unidos y Colombia llegan obras teatrales a la ciudad resaltando el talento de todos aquellos que se preparan en el mundo artístico. El Festival Brújula al Sur 2017 ira hasta el 16 de septiembre, y en esta ocasión la actriz Vicky Hernández subirá al escenario e interpretara un libreto que le sera entregado en el mimo momento. "Conejo blanco, conejo rojo" es un espectáculo que ha revolucionado el mundo de las artes escénicas.



Teatro Calima, Calle 12 Norte avenida 4-20. Informes: 8938606 o en www.teatrolaconcha.com. Boleteria en www.colboletos.com. Precio:$20.000