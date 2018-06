Una muerte amargó la Felicidad del Valle por triunfo de la Selección

29 de junio 2018 , 09:53 a.m.

La muerte de una mujer en una caravana de motocicletas fue la puntada amarga en el Valle en el festejo por el triunfo de Colombia en el Mundial de Rusia.

La tragedia ocurrió en una vía del centro del departamento, mientras que en Cali, los desfiles del festejo fueron empañados por un grupo de fanáticos que apedreó a cinco buses del MIO.



El desorden, sin embargo, según autoridades, fue controlado hacia el mediodía en la mayor parte del departamento.



En la capital vallecaucana, apenas se terminó el partido de Colombia y Senegal, a las 11:00 de la mañana, salieron caravanas desde distintos extremos, algunas de las cuales se propusieron llegar al centro, pero se encontraron con retenes y pruebas de alcoholemia.

Los hinchas se unieron en la mayor parte del departamento con alegría y civismo. Foto: Santiago Saldarriaga

Las autoridades indicaron que se cerró el Túnel Mundialista, para evitar que los 980 metros de ese paso se convirtieran en escenario de desórdenes. Hubo cuatro intentos de ocupación pero la Policía y los guardas de Tránsito no lo permitieron.

La Alcaldía de Cali no dictó la ley seca, pero dispuso controles con pruebas sobre posible consumo de bebidas embriagantes.



El domingo, cuando el equipo tricolor derrotó a Polonia y se celebraba el Día del Padre, tampoco se aplicó esa medida. Un centenar de conductores de vehículos, en especial motos, fueron sancionados, que no portaban, por ejemplo, cascos.



Ayer varias de las caravanas se realizaron en sectores urbanos, como en Floralia y Vallegrande, donde hubo baño de harina.



Personas no identificadas causaron daños a piedra en vidrios y latas de cinco buses del sistema masivo MIO en esta capital.

En Yumbo, la Alcaldía dictó restricciones al transporte de pasajeros en moto durante el día, así como el uso de espuma o harina.



En la carretera entre Yotoco y el corregimiento de Mediacanoa se presentó el accidente de una motocicleta que dejó como víctima fatal a Lina Alexandra Lozano Peñaloza, de 39 años, quien viajaba en la parte trasera del vehículo. Los otros heridos fueron llevados a un centro asistencial en la ciudad de Buga.

Lina Alexandra Lozano Peñaloza murió en un accidente de una motocicleta en el Valle. Foto: Archivo particular

No es claro si las víctimas iban en la caravana o se encontraron con la caravana y la seguían en una ruta, al parecer, hacia Buenaventura.



Dos jóvenes que iban en otra motocicleta salieron lesionados en la misma carretera. Mientras tanto, un peatón fue arrollado en Buga.



