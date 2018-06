Una creciente súbita de barro acabó enseres y cultivos en Mediacanoa

13 de junio 2018 , 07:10 a.m.

El agua con lodo y tierra irrumpió con fuerza en la vivienda de María Ninfa Pérez y arrasó con todo a su paso.

Despertó a esta familia y a otros 199 hogares con casi 400 moradores en Mediacanoa, donde el intenso aguacero que empezó en la noche del lunes se precipitó al punto de que el río del mismo nombre se creció, inundando cultivos hasta alcanzar el interior de las casas en esta zona rural de Yotoco, en el centro del Valle del Cauca.

Debido a la fuerza del agua, los electrodomésticos de doña María Ninfa, así como armarios y colchones quedaron flotando. La inundación superó más del medio metro de altura.

La inundación dejó zozobra entre los habitantes afectados de Mediacanoa.

“Hace bastante que vivimos aquí y no se había presentado una inundación así. Vivo con dos hijas, un hijo de 20 años y un nietecito, de 2 años. Eso no nos dio tiempo de sacar las cosas”, dijo la señora.



A unos metros suyos, Carlos Alfredo Escobar señaló: “El río se creció. El río está pidiendo un dragado”. Añadió que este año ha contabilizado unas cuatro inundaciones en esta zona, luego de un temporal. Como en aquellas emergencias, se recordó el clamor a la Alcaldía de Yotoco para ejecutar obras que mitiguen los riesgos de una nueva creciente del río.

En ocasiones anteriores, por ejemplo, la que estos vallecaucanos padecieron en febrero de este año, también hubo pérdidas en cultivos y en animales, como pollos y cerdos.

El barro despertó a estos moradores del centro del Valle del Cauca.

Así mismo, 10 barrios de Buenaventura reportaron ayer que un intenso aguacero dejó a sus habitantes con las calles inundadas. Un muro en la institución educativa José María Cabal se vino abajo.

El subcomandante de Bomberos del puerto vallecaucano, capitán Wálter Quiñones, dijo: “el desplome del muro ocasionó una avalancha sobre cuatro viviendas vecinas, se atendió de inmediato la emergencia”.

El río Amaime amarga a una familia

La creciente del río Amaime, en El Cerrito, llevó la muerte hacia el hogar de la familia Sabala, cuando tres de sus integrantes se bañaban en la mañana del lunes festivo. Pero a las 11 a.m., una creciente arrastró a Sara Sabala y a sus dos hijas, de 13 y de 24 años. Esa tarde apareció el cuerpo de Verónica Sabala, la mayor, un kilómetro más abajo de donde se estaba bañando y ayer apareció el cadáver de la niña. Al tiempo seguía la búsqueda de Sara Sabala.



Ante algunos comentarios, la Epsa informó que la central hidroeléctrica “es una planta a filo de agua sin embalse, razón por la cual no es cierto que tenga alguna relación con la creciente. Este tipo de centrales toman el agua del río para su generación, pero no cuenta con sistemas para su embalsamiento”.



