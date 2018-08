Un sofisticado sistema de conteo caleño para mostrar

Llegar al sistema Inffinity, desarrollado por la empresa caleña Metrofflex, y que acaba de ganar el Premio Innova, no fue fácil. Sus creadores tuvieron que dejar atrás otros proyectos para centrar todos sus esfuerzos en este medidor de público.

“Una de las cosas que más cuesta es renunciar a cosas que uno está desarrollando además, de que a uno, como desarrollador, le encanta estar haciendo cosas nuevas; creo que han sido de las decisiones más duras de tomar, hacer justamente ese tipo de renuncias, para poder sacar adelante algo”, dice Ricardo Morales, uno de los socios de Metrofflex.



Tuvieron que olvidarse de los dummiss, cápsula para impresión 3D; una persona se tomaba una foto y le entregaban su versión mini. Para los fundadores de Metrofflex, esa ha sido una de las renuncias que más ha dolido.



Cuando entraron a hacer parte del programa ‘Valle Impacta’, de la Cámara de Comercio de Cali, hace unos tres años, llegaron las renuncias estratégicas, no podían ser como ‘unas escopetas de perdigón que tiran a cualquier lado’; tenían que focalizarse en un solo tipo de producto.



La empresa llegó hasta desarrollar unas cajas negras para los buses. En el 2010 tuvieron su primer reconocimiento en Innova, el Premio Colombiano a la Innovación Tecnológica Empresarial para las Mipyme’con un sistema de conteo de personas basado en tecnología térmica.



Ahora ganaron con esa misma solución, pero mucho más sofisticada. Inffinity suministra información de tráfico de personas en tiendas y centros comerciales. La innovación está centrada en la tecnología utilizada, lograron un sistema que está muy a la vanguardia desde el punto de vista de diseño y de funcionalidad al momento de prestar el soporte técnico.

Ricardo Morales, uno de los socios de Metrofflex, empresa que ganó el Premio Innova. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO



“Para la medición utilizamos inteligencia artificial, usamos una tecnología como la que utiliza Facebook para el reconocimiento de personas en las fotos; reconocer dónde hay una persona, que no sea un carrito o un animal; utilizamos tecnología celular para la transmisión de los datos, uno de los grandes retos que tiene este tipo de sistemas es que necesita puntos de red por todos lados para funcionar, nosotros no”, dice Morales.



“Nosotros trabajamos sobre la red celular para la transmisión de los datos; uno de los grandes retos que tiene este tipo de sistemas es que necesita puntos de red por todos lados para funcionar, el de nosotros no. Nosotros trabajamos sobre la red celular y eso hace que lo único que requiera el sistema es un punto eléctrico, no requiere nada más”, agrega Morales.



Este sistema permite enfocar a las personas, mirar cuántas llegan, cuántas se acercan a determinado lugar y suministra información sobre las ventas de las tiendas, datos que se cruzan para determinar en qué momento entró más gente.

Con Gumercindo Murillo, el fundador de la empresa, ahora piensan en abrirse a los mercados internacionales.