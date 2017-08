Turismo accesible para personas ciegas

11 de agosto 2017 , 06:00 a.m.

¿A qué olerá Cali? ¿A qué sabrá? ¿Cómo se moverá? ¿Cuál será su historia? En busca de esas respuestas llegarán a la ciudad 69 personas ciegas procedentes de Argentina, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Panamá, México, España, Alemania y distintos rincones de Colombia.

Será su octavo ‘Tifloencuentro’. Los primeros los realizaban solo en Argentina, el primero fue en Buenos Aires, después en Mendoza, luego en Bariloche, con esquiada y todo. Porque como dice el argentino Pablo Lecuona, uno de los organizadores, tienen todas las capacidades para arriesgarse al turismo de aventura, como cualquier persona que ve.



“No somos ni buenos, ni malos, ni súper héroes”, dice Lecuona, quien ya llegó a la ciudad para ultimar los detalles de este encuentro, de la mano de Comfandi.

La palabra 'Tifloencuentro' proviene del prefijo ‘tiflo’ que significa ciego.



“Llegamos a Cali después de muchos años de conocernos”, comenta Lecuona.

En 1999, a raíz de la masificación del Internet, surgió la idea de contar con una biblioteca digital para ciegos de habla hispana, así nació ‘Tiflolibros’, después se dio vida a la asociación ‘Tiflonexos’, mientras la biblioteca crecía y se convertía en un referente mundial. Con el paso de los años, quienes se conectaban propusieron conocerse, tener un encuentro presencial.



“Era una idea loca, pero a todas las ideas locas les decimos que sí”, comenta Lecuona.

Algunos de los participantes con el director de servicios sociales de Comfandi, Manuel Madriñán. Foto: Cortesía Comfandi



Ese primer encuentro cumplido en Buenos Aires permitió que quienes no se arriesgaban a salir o viajar solos, lo hicieran por primeva vez. A la cita acudieron 60 personas. Al principio eran paseos tranquilos, después le metieron un poco más de aventura.



Y, en el 2015, se arriesgaron a salir de Argentina y se fueron hasta México, allá llegaron 106 de ellos y fue allá donde exploraron cuál sería el siguiente país, mencionaron a España. República Dominicana y Colombia, y cómo ahí estaba una caleña, Isabel Cristina Giraldo, la representante de 'Tiflolibros' en Cali, los convenció de venirse para esta ciudad.



“Aquí van a disfrutar de los sonidos, de los olores y los sabores del Valle”, dice Giraldo.

Hoy tendrán su primer conversatorio, sobre las comunidades lectoras virtuales.



El domingo los visitantes asistirán a un taller de salsa y después recorrerán la ciudad durante tres horas en ‘chiva’, pasarán por la tradicional calle 5, el Parque de las Banderas y la Loma de la Cruz, mientras voluntarios de la Universidad Santiago de Cali y de Sena les describirán los sitios por donde pasarán.



Estarán una semana en la región, irán a la Hacienda El Paraíso y disfrutarán del parapente -Cómo no ves, no te das cuenta de lo alto que es- bromea Lecuona, director de 'Tiflolibros' en Argentina.



"Cali es la primera ciudad de Colombia que organiza un evento de esta categoría, que le da la oportunidad a 69 personas ciegas para que desarrollen turismo accesible", dice el director de servicios sociales de Comfandi, Manuel Madriñán.

​Comfandi les organizó los traslados al Lago Calima y al Museo Arqueológico, estarán en un sendero ecológico en Pance y comprarán artesanía en La Loma de la Cruz, donde los artesanos les permitirán tocar cada pieza.



“Esta es una oportunidad única para la comunidad, podrán tener una mirada distinta frente a la incapacidad visual, somos personas con capacidades”, dice el argentino Julián Vega.