Tributo a Soda Stereo en el Teatro Calima de Cali

Son tres argentinos fanáticos de Soda Stereo. De esa admiración comenzó su tributo a la banda. Se trata de Mariano Albergoli (guitarra y voz), Ezequiel Pérez Casas (batería) y Pablo Gillari Ces (bajo), los tres de Buenos Aires.



Mariano es el líder de 'Sobredosis de Soda', una banda que rinde homenaje a la emblemática banda del rock, que durante 11 años han conseguido hacerse lugar en la industria de la música en Latinoamérica.

Sobredosis de Soda viene rindiendo homenaje en vivo al legado de la banda liderada por el fallecido Gustavo Cerati. Su gran talento y pasión los ha llevado a llenar escenarios en Centroamérica y su natal Argentina.



Gracias a la fidelidad estética y sonora de la banda, que lleva al espectador, en un viaje en el tiempo, a vivir la emoción de estar viendo y escuchando a la original Soda Stereo, es que han alcanzado los mayores elogios de la prensa, el público y los diferentes artistas del género.



Originarios de Buenos Aires y activos desde 2005, la calidad de sus shows los ha llevado a tocar por distintos países de Latinoamérica como Colombia, Ecuador, Honduras, Paraguay y por toda la Argentina.



En esta oportunidad llegarán al escenario del Teatro Calima de la ciudad de Cali, el día de hoy, para ofrecer un gran concierto tributo, con los grandes éxitos de la mítica banda argentina.



Entre los datos importantes está su participaron en la filmación del videoclip “Rapto” (tema incluido en el quinto disco de Gustavo Cerati, 'Fuerza Natural') donde su cantante Mariano Albergoli fue convocado para hacer de doble de Cerati e interpretar al “Jinete Enmascarado”. Además, en el año 2007, fueron incluidos en el documental “Mundo Tributo”, dirigido por Adrián Fares y Leonardo Rosales.



Durante los años 2012 y 2013, presentaron su show llamado “Siempre seremos Soda”, el cual los llevó a escenarios de elite como Samsung Studio y La Trastienda Club, en los que contaron con la presencia de grandes artistas de la música argentina como Marcelo Moura y Daniel Sbarra (Virus), Abril Sosa (Cuentos Borgeanos), Javier Herrlein (ex Catupecu Machu), Gonzalo Aloras, Pablo Oliva (ex Gazpacho), Agustín Ferro (No lo soporto), Nayla y Lucia Borenstein (No lo soporto), Gimena Álvarez Cela (No lo soporto), Coche Violante (Deborah de Corral) y Fernando Scarcella (Rata Blanca).



En el año 2014, con un nuevo show titulado “Al calor de las masas” Sobredosis de Soda se presentó en La Trastienda Club de Buenos Aires con tres funciones a sala llena y que concluyó con una gira sudamericana.



En el 2015 estuvieron girando por Argentina y Latinoamérica con su nuevo show titulado 'Soda eterno', el cual es una invitación a viajar por el tiempo, recorriendo en una misma noche las distintas etapas de la carrera del trío y, además, sumando a la propuesta canciones del repertorio solista de Gustavo Cerati.



Sobredosis de Soda es una invitación a recordar los grandes momentos de la banda más importante de la historia del rock latinoamericano, en donde se presentaran en el Teatro Calima (Cl. 12 Nte. #4-20) a partir de las 8:00 p.m.





