Tres días de muestras, mecato y conciertos en Tuluá

09 de junio 2018 , 07:00 a.m.

09 de junio 2018 , 07:00 a.m.

La música, la algarabía, el jolgorio y 15 comparsas le pusieron ritmo y color a su paso por los dos kilómetros desde la transversal 12 para tomar la tradicional calle 25 de esta ciudad del Valle del Cauca.

El Desfile de Bandas y Comparsas del miércoles, seguido de la cabalgata del jueves, elevaron la temperatura de la fiesta que irá hasta el lunes.



Los tulueños, con el sonido de la banda músico marcial del Instituto Julia Restrepo, disfrutaron comparsas de la Fundación Chagualos, Marclau, Élite del Ritmo, de las comunidades Lgbti.



Pero mientras avanza la Feria en su versión 63, defensores de animales reclaman más controles, debido a la muerte de uno de los caballos, luego de la cabalgata que se llevó a cabo el pasado jueves.



El equino, de acuerdo con los defensores de animales, habría sufrido un infarto por causa de la fatiga en un recorrido de cinco kilómetros, como se planeó para esta ocasión. La Policía y las autoridades realizaron una prueba de alcoholemia a la dueña del equino, la cual, salió negativa. A su vez, tres caballos quedaron abandonados en la vía pública.



El coronel Guillermo Alejandro Carreño, comandante del Segundo Distrito de Policía, dijo que se retiraron, de manera concertada, a 15 personas en estado de alicoramiento . Sobre la muerte del caballo, el oficial dijo: “El ejemplar sufrió un paro cardíaco, que no obedeció a maltrato físico pues la persona que lo montaba no se encontraba alicorada. Era un animal de criadero, cuidado con esmero y dedicación, aunque es prematuro, su deceso pudo obedecer a una insuficiencia cardiaca que no se le había detectado”.



La Feria incluye a partir de ayer, en el coliseo Manuel Victoria Rojas, la exposición y juzgamiento de ovinos, caprinos, conejos y peces ornamentales. Mañana, el alcalde Gustavo Vélez hará apertura del Día Campesino.



Otros atractivos son la Feria del Mecato y las variedades de comida típica en la Plaza San Carlos, en un área de 5.300 metros cuadrados que fue renovada en el coliseo Manuel Victoria Rojas. Allí se ha venido realizando gran parte de las actividades de la Feria, donde cada día llegan unos 15.000 asistentes.

El colorido de las comparsas fue una de las principales características del desfile, como abrebocas de la Feria. Foto: Feria de Tuluá

Este sábado, en la tarima del Pueblito Artesanal estarán Puerto Nuevo y Proyección Andina, de Tuluá; Talento Vallenato, de Cali y la agrupación Cuba Libre Son Band, de Cali, para que siga Jimmy Saa y su salsa-folclore del Pacífico colombiano. El domingo llegarán Bandola de Sevilla, Son Varadero, de Cali; la agrupación Andina, Viento y Madera, de Ipiales; y Juventud Folclórica y Borondo, de Tuluá.



La tarima del Pueblito Artesanal tendrá el domingo a Herencia de Timbiquí, con sus interpretaciones con fusión de música del Pacífico.



Anoche se disfrutó un espectáculo de rock y música metálica.