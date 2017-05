Malestar por tramo que sacaron de doble calzada

Preocupación generó en Buenaventura la decisión de la ANI de sacar de la actual concesión de la doble calzada al mar el tramo Citronela-Buenaventura para trasladar los recursos que ahí se invertirían a otro tramo, el de Calima-Loboguerrero. La revelación fue del propio director de la ANI, Luis Fernando Andrade.

“Con quién concertaron que esos recursos se trasladarían, no estamos de acuerdo”, dijo el representante Hernán Sinisterra.

Nosotros contamos con esos recursos, seguimos pendientes de ellos, no nos los pueden quitar

¿Por qué siempre marginamos algo que va a tener Buenaventura? ¿Por qué primero no analizan otras alternativas de financiación? Se quejó el presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Alexander Micolta.



Andrade dijo que no podían hacer obras si la comunidad se oponía y aclaró que no había más dinero.



Buenaventura-Citronela estaba incluida en las obras que hará la APP-IP para terminar los últimos 26,5 kilómetros de la vía.



“Tarde o temprano tendrán que hacer las obras, el problema es que ya teníamos una fecha que era diciembre del 2021 y ahora, sacando el proyecto de la APP-IP, van a dejar incierta la fecha de construcción de estas obras. Me preocupa que la ANI saque el sector más neurálgico, cuando debería ser el primero”, dijo Lourdes Salamanca, de la Cámara de la Infraestructura, seccional Occidente.



“Pero eso no implica que la doble calzada se vaya a abortar en el sector de Buenaventura. Lo que nos dicen es: En la nueva concesión, que va a involucrar todos los peajes del Valle que tenía la Malla Vial, vamos a incluir Citronela-Buenaventura”, dijo Salamanca.

Para diciembre del 2021 está prevista la terminación de todas las obras en la doble calzada Buga-Buenaventura, fecha que, ahora, vuelve a ser incierta. Foto: Juan Pablo Rueda



Como en agosto se revierte la concesión de la Malla Vial se priorizó un paquete de obras nuevas y entre ellas se incluyó un viaducto para que los camiones no entren a Buenaventura.



“Este proyecto es mucho más ambicioso, no solamente va a ir hasta el Sena, sino hasta los puertos”, dijo la gobernadora Dilian Francisca Toro.



“El viaducto es una solución que la ANI dio desde el principio y, lamentablemente, no lo supo socializar y provocó que el punto cero de la obra, del Hotel Estación al Sena, se corriera, si hoy los están incluyendo es volver a poner el punto cero en el Sena, es una ganancia a largo plazo, pero ganancia”, dijo Salamanca.