Hoy, destrucción de cédulas en Tuluá

30 de marzo 2017 , 09:06 a.m.

Hoy, la Registraduría Municipal de Tuluá procederá a destruir 5.000 cédulas.

La alcaldía de Tuluá hizo un llamado a los ciudadanos que tramitaron su cédula ante la Registradora Nacional para que se acercaran a las oficinas de esta dependencia a reclamarlas antes de que procedan a eliminar estos documentos.



Según funcionarios de la Registraduría, 5.000 cédulas de ciudadanía se encuentran en custodia desde hace muchos.



Según la Registraduría, cuando alguien pierde la cédula corre a tramitarla de nuevo, pero luego le aparece, y se olvida de reclamarla y se queda con la vieja, otros, por descuido, no vuelven por ella.

Uno de los problemas que genera la no reclamación del documento, es que puede caer en manos inescrupulosas, ya que la Registraduría no está exenta de un hurto, y también afecta la logística, porque la dependencia se queda sin espacio para almacenar más cédulas.



Además, el Estado debe incurrir en un alto costo para expedir documentos que después nadie reclama.