Colegios y coliseos convertidos en los refugios en Mocoa

02 de abril 2017 , 08:45 a.m.

La avalancha afectó 17 barrios, en los que hay más de un centenar de viviendas en Mocoa. Damnificados buscaban anoche los albergues.

Dos coliseos, dos colegios y una sede indígena quedaron convertidos desde la madrugada del sábado en refugios de sobrevivientes en Mocoa. Hasta allí llegó Orlando, cun comerciante, a buscar a parientes que no aparecen desde cuando una avalancha barrio 17 barrios de la capital del Putumayo.



"Me ha tocado pasar por barriales y asomarme a los cadáveres porque no encuentro a mi hermano y a un sobrino", dice el hombre, que llevaba la ropa y zapatos embarrados.



Orlando asegura que La Independencia, donde residía con su familia desde hace cuatro años, quedó virtualmente destruido. De acuerdo con informes del municipio, allí se localizan 153 viviendas, la mayoría pegadas a riberas.



En ese mismo sector se afectó un puente vehicular, como también paso con estructuras de los sectores 7 de Julio y San Goyaco, el mismo nombre de uno de los tres ríos desbordados.

Huella de la avalancha en Mocoa (Putumayo) Foto: EFE Cortesía Presidencia de la República

Ante las posibilidades de lluvias, las autoridades determinaron una evacuación preventiva de la población que reside en las márgenes de los ríos Sangoyaco, Mocoa y Mulato, y en la quebrada La Taruca.



La gobernadora Sorrel Parisa Aroca Rodríguez dijo que la recomendación primaria es que acudan a las viviendas de allegados, pero los refugios están disponibles.



Mientras tanto, la llegada de ayudas y de combustibles se ha complicado porque las vías de acceso a Mocoa por Pitalito y Pasto se encuentran cerradas. En el sector urbano se reportan afectaciones en 3 puentes ubicados sobre los ríos Sangoyaco, Mulato y Taruca.



