Toman medidas por partido del América este sábado

17 de noviembre 2017 , 07:11 a.m.

América y Bucaramanga jugarán mañana en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero a partir de las 3:30 p.m. Y para evitar contratiempo la Comisión Local de Fútbol tomó medidas de seguridad.

Las puertas del estadio se abrirán al público a las 11:30 a.m. con el objetivo de que los hinchas tengan el tiempo suficiente para pasar por los controles dispuestos a lo largo de los tres anillos de seguridad dispuestos para poder ingresar al escenario deportivo sin contratiempos. A todos los asistentes se les exigirá documento de identidad original.



La edad mínima de ingreso para las tribunas oriental y occidental es de 5 años de edad. En la tribuna norte de 7 años de edad y en sur de 14 años.



Un total de 1.300 hombres de la Policía Metropolitana estarán dispuestos para velar por la seguridad dentro del estadio, en sus alrededores y en los diferentes puntos de la ciudad donde se presenta la concentración de hinchas para ver el partido.



Habrá ley seca en 200 metros a la redonda del estadio cinco horas antes del inicio del partido y hasta las 6:00 a.m. del domingo.



No se permitirá el ingreso de las barras populares visitantes, ni caravanas de buses ni de vehículos procedentes de otro lugar.



Tampoco podrán ingresar banderas o sombrillas alusivas al América o al Bucaramanga en ninguna de las cuatro tribunas; ni de personas con ropa alusiva al equipo visitante o con doble camiseta o doble pantalón en ninguna tribuna.



En la tribuna sur del Pascual prohibieron el ingreso de correas con hebillas y de personas con muletas.