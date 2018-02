Experto observador de aves llega para tomarse las calles de Cali

David lindo, mayormente conocido como "The Urban Birder", escogió su nuevo destino para recorrer senderos y pasajes exóticos en busca de nuevas especies de aves para observar. El Ingles respondió al llamado de la naturaleza, y estará presente durante los 3 días que dure el festival internacional de Aves, 'Colombia BirdFair 2018' que en esta ocasión se tomara el corazón de Cali y sus alrededores.

“The Urban Birder", es el apodo para uno de los hombres que ha sabido aprovechar al máximo el avistamiento de aves en las calles de las diferentes ciudades del Mundo.



David llego el pasado 15 de Febrero a la capital del Valle, y no perdió ni un instante y a las 4:15 p.m. se dio cita junto con un grupo de personas en la zona oeste de la ciudad para demostrar que si es posible observar gran variedad de aves en el epicentro de Cali



Mientras se encontraba en el monumento del Gato de Tejada capturando fotos, el pajarero le contaba a la gente del Festival “Aprenda a su propio ritmo. Piense que cualquier cosa puede aparecer en cualquier lugar en cualquier momento. Eso todavía funciona para mí hasta el día de hoy”.



Lindo reiteró que su pasión principal son las aves urbanas y por eso nunca se arrepiente de organizar recorridos con amigos y turistas para contagiarlos de esta afición.



“Paso mi tiempo haciendo todo lo que puedo para promover el aprecio y la conservación de las aves que comparten nuestras vidas en la ciudad. Ahora viajo por el mundo alentando a los ciudadanos y las organizaciones a salir al exterior donde sea que estén para disfrutar de la observación de aves urbanas”. Dice David.



David combina de manera adecuada su trabajo como Fotógrafo - Escritor, en hacer presentaciones tanto para radio como la televisión, entre ellos con la BBC y la CBS en Estados Unidos.



Recientemente la BBC Wildlife Magazine nombro a David como la séptima persona más influyente en temas de vida silvestre y conservación, por tratar constantemente de involucrar a las personas con la abundante naturaleza urbana que los rodea.



“Observe su entorno urbano como lo haría un pájaro. Los edificios son acantilados y cualquier área verde es un oasis para anidar, descansar y alimentarse. Se escuchan los cantos de las aves. No importa si no sabe los nombres. Solo disfrute este momento”. Concluye el inglés.



El pajarero urbano', es miembro de la Liga Internacional de Escritores para la Conservación y miembro del British Travel Writers Guild, además de ser autor de 'The Urban Birder' su exitoso primer libro publicado en agosto de 2011, nombre que lo inmortalizo como uno de los grandes en la observación de aves urbanas y Tales From Concrete Jungles publicado en 2015.



Mañana, el londinense estará de nuevo en otros recorridos programados dentro de ‘Colombia Birdfair’ y a las 7 de la noche ofrecerá la conferencia ‘Observando aves en grandes ciudades: El pajareo urbano’, en el Zoológico de Cali.





CALI