The Latin Broters atrapado por bloqueo indígena en el Cauca

Desde el pasado 5 de enero la comunidad indígena sale a protestar por el servicio que presta la Compañía Energética de Occidente.

A esta hora se registra un bloqueo en la vereda la Betulia, en el municipio caucano de La Vega, donde se encuentran retenidas varias orquestas, entre ellas, The Latin Brothers.



Según los manifestantes, han cerrado la vía debido a que la Compañía Energética de Occidente (CEO) los tiene desde hace seis meses sin energía eléctrica y como, hasta el momento nadie les ha solucionado el problema, decidieron tomar medidas de hecho.



La vía se mantiene bloqueada desde el 5 de enero, pero como ninguna autoridad ha hecho presencia en este lugar, el cierre de este corredor vial continúa.



Hoy se reportado la retención de integrantes de las orquestas The Latín Brothers y la Orquesta Caucana Oscar López & 18 Kilates.



“Hemos hablado con el líder indígena de la zona, nos ha permitido salir por nuestra cuenta, sin el bus y sin nuestros instrumentos. Tenemos que caminar como unas dos horas para ver si conseguimos algún transporte”, dijo Tito Murillo de los Latin Brothers.



Por el bloqueo quedaron sin poder pasar desde las 4:30 de esta madrugada del lunes. Según comentó Murillo, son cerca de 250 personas y 48 carros los que no pueden avanzar por el bloqueo indígena.





La comunidad exige la presencia inmediata del gobernador del Cauca, Guillermo Rivera, o de alguna autoridad que negocie con ellos.