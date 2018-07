‘Tengo la frente en alto porque yo no cometí ningún delito’

Desde hace 12 años cuando a la hoy gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, le abrieron un proceso por presunto lavado de activos por la compra de tres propiedades relacionadas con el narcotráfico, repetía que era inocente.

Lo dijo en el 2013, cuando salió libre, después de más de un año de haber estado detenida por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el Centro de Estudios de la Policía (Cespo), en Bogotá, reiterando: “La verdad pronto saldrá a relucir”.



Cinco años después de quedar en libertad y ahora, a 15 meses de terminar su período como gobernadora al frente del destino de los vallecaucanos, Toro volvió a repetir: “Yo siempre dije que era inocente” y lo ratificó desde su despacho, en el Palacio de San Francisco de la Gobernación.



Así lo reiteró ayer, orgullosa y feliz, como lo describió, al referirse a la decisión de la Fiscalía Primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia de precluir este proceso en su contra.



“Esta es una de las cosas más importantes que me han ocurrido en la vida”, dijo la médica Toro.



En ese sentido detalló: “Acudí a todos los estrados, a la Corte, a la Fiscalía, demostrando, con la frente en alto, que era inocente y todas las aseveraciones que hicieron algunos testigos falsos para opacar mi vida política y mi vida personal, pues no lo lograron. Demostré mi inocencia a los vallecaucanos y a los colombianos”.



El 21 de marzo de 2013, cuando estuvo detenida en la Cespo, la Fiscalía la llamó a juicio por los tres predios que, presuntamente, la entonces senadora había adquirido, a través de la Sociedad Agroganadería Ceiba Verde Ltda.



Uno de esos predios era la hacienda La Milagrosa que, supuestamente, habría pasado de manos de Phanor Arizabaleta a las de Iván Urdinola, luego a Juan Carlos Ramírez alias ‘Chupeta’ y después, a Wílber Varela o alias ‘Jabón’, por medio de presuntas sociedades de fachada. Otro había sido la hacienda Barcilar, en 2007, con supuestos vínculos con organizaciones de Hans Barney Salazar, Jaime Alberto Mejía González y Carlos Arturo Patiño Restrepo, alias ‘Patemuro’.



Toro aseguró que ya denunció a personas que ella considera falsos testigos y que rindieron declaraciones en este proceso, sobre el cual estará pendiente de que avance en la Fiscalía.

“Lo importante de esto es que hay que voltear la página. Perdonar. Hoy no tengo rencores. Hay que seguir trabajando por mi departamento”, sostuvo la exsenadora.

Sobre esta larga espera para archivar esta investigación, Toro señaló: “Son los tiempos de la justicia y también, los tiempos de Dios. Ahora me dieron la razón”.

Sobre si ha contemplado la idea de una demanda contra el Estado, la mandataria no se refirió a ese tema. “Por ahora no hemos pensado en nada. Hoy estoy disfrutando el poder haber logrado esto que para mí era muy importante. Nunca bajé la cabeza y tengo la frente en alto porque no cometí ningún delito”.

El abogado Ivan Cancino, quien fue el defensor de Toro, celebró la decisión judicial. “Es para mí una alegría porque estuve al lado de una mujer valiente que estuvo privada de su libertad, mantuvo su honor, mantuvo su dignidad y hoy, así como hace tres meses lo hizo la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía nos reconforta con una decisión ajustada de derecho precluyendo la investigación”.



El litigante explicó que el proceso se precluyó por la atipicidad de la conducta y porque no se encuentra ninguna prueba que vincule a la gobernadora con ningún lavado de activos ni vínculos con organizaciones al margen de la ley. “Después de 12 años de investigación, de practicar innumerables pruebas en Colombia y en exterior, la Fiscalía ha tomado la decisión de precluir la investigación en favor de Dilian Francisca Toro, por el delito de lavado de activos. Las investigaciones de carácter penal están cerradas por la Corte Suprema de Justicia y por la Fiscalía General de la Nación”, aseveró Cancino.



La gobernadora Toro señaló que esta decisión de la justicia se la dedica a su familia y a su hijo, quienes sufrieron por todo este capítulo de 12 años.

Desde que se abrió esta investigación, Toro, oriunda de Guacarí, en el centro del Valle del Cauca, siempre afirmó que las tres propiedades que la pusieron en entredicho estuvieron en poder de otras personas, pero solo ella fue investigada. Así lo dijo hace cinco años, confiada en que el proceso se archivaría.



