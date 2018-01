Temístocles Machado, un luchador del territorio

Pese a que era cauteloso por tantos años de lucha entre amenazas, Temístocles Machado tenía la claridad y la valentía que lo hacía líder en Buenaventura.

Para los allegados y líderes del paro cívico realizado en esa ciudad el año pasado, el asesinato de Temis, como le decían, representa un mensaje a quienes luchan por derechos del territorio y comunidades.

El líder fue asesinado por dos pistoleros que llegaron en la tarde del sábado y le dispararon en un parqueadero del barrio Isla de la Paz, a un lado de la vía alterna interna, en cuyo alrededores hay tierras en pugna por las comunidades.



Ese barrio era parte de luchadores como Machado, para que no les llegara la violencia de grupos armados. Era una tarea heredada de su padre, José Evangelista, también líder comunitario. En 2006 habían asesinado a Albeiro Osorio y Wílber Rodríguez, dos compañeros de lucha. Y a él le asignaron escolta por un tiempo. Por temor, la mamá le pedía que se cuidara.



En su discurso, Machado ponía de presente que la tierra donde se construyó uno de los puertos era de los ancestros. Recordaba cómo desaparecieron canchas en arena y cómo les habían tapado el acceso al mar en el estero El Aguacatico, para nadar y pescar.



También sostenía que con la construcción de un puerto privado se tapó un cementerio clandestino de los paramilitares del bloque Calima. Así quedó en el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica.



Cuando se supo de su muerte en una clínica, afuera la gente empezó a gritar: “El pueblo no se rinde, carajo”, un coro que más de una vez él entonó.



A Machado, padre de 11 hijos, lo rodearon presiones. En el 2013, como candidato al Concejo le pintaron sus vallas con pintura roja.

Trabajó 17 años en la empresa de acueducto, pero lo retiraron en 2010 y compró un parqueadero para subsistir.



La primera versión relacionaría su muerte con su lucha por la tierra durante 35 años. El coronel Jorge Cabra, comandante de la Policía de Buenaventura, dijo que el asunto por el cual circularon amenazas pudo originar el atentado, pero las indagaciones las asumió un grupo élite de la Fiscalía.



Machado estuvo entre los líderes del paro cívico de mayo a junio del 2017. La Secretaría de Gobierno y la Policía dicen que, por ahora, no se tiene información que vincule la muerte con esa movilización. Obdulia Valencia, coordinadora de la Mesa de Víctimas, considera que sí es “crimen de Estado”.



Magno de Jesús y Eloísa, hermanos de Machado, destacan su esfuerzos por Buenaventura y su gente.



Por Twitter, la ONU rechazó el crimen del defensor de derechos humanos. “Trabajábamos con él. Nos solidarizamos con su familia y amigos, y hacemos seguimiento en terreno”.

ONU DDHH rechaza el homicidio del defensor de derechos humanos Temistocles Machado ocurrido hoy en Buenaventura. Trabajábamos con él. Nos solidarizamos con su familia y amigos, y hacemos seguimiento en terreno pic.twitter.com/JSj9kDkKhD — ONU Derechos Humanos (@ONUHumanRights) 27 de enero de 2018

Al término de un consejo de seguridad, convocado por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se pidió acelerar la investigación y se aumentó de 10 a 20 millones de pesos la recompensa por los responsables de este hecho. Además se acordó realizar un estudio de seguridad para los 30 participantes del Comité del Paro Cívico.



Machado no habría acudido a un estudio para su seguridad y no tenía escoltas. Un líder local dijo que “no es como dicen autoridades, que no quiso aceptar seguridad. Lo que les decimos es que con un celular no se resuelve un peligro”.

