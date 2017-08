Telecomunicaciones de Emcali, bajo la mira de la Contraloría

Irregularidades administrativas e incumplimiento de metas, entre otros, estuvieron entre los hallazgos de una auditoría realizada por la Contraloría al componente de Telecomunicaciones de las Empresas Municipales de Cali, en su período 2013-2016, que concluyó con calificación desfavorable.

En total fueron ocho los hallazgos administrativos con incidencias disciplinaria, fiscal y sancionatoria. “Lo que deja ver es que no hay suficientes capacidades y tenemos muchas debilidades, en el tema de cómo, con quién contratar y en qué terminos contratar pero, sobre todo, la vigilancia al contratar. Es una debilidad que ha tenido la empresa con muchos otros contratos que se han pagado sin haberse cumplido al ciento por ciento y pero sí se ha pagado al ciento por ciento”, explicó Ricardo Rivera, contralor municipal.



De acuerdo con Rivera, se realizaron hallazgos como el del contrato No 400-GT-CS-1053-2016 suscrito el 29 de agosto de 2016 con ZTE por valor de $1.359 millones para suministro de elementos tecnológicos.



En el mismo se presentaron demoras por parte del contratista, terminando el plazo de ejecución sin que se cumpliera el contrato, y las Empresas Municipales, a pesar de tener la potestad de penalizarlos con el 20 por ciento del valor del contrato, no lo hizo.



“Hay casos donde no se escoge al mejor contratista donde se promete instalaciones en dos días, pero lo hicieron en promedio en diez días. Además, en la parte de la supervisión, se permitió al contratista que él mismo manejara la base de datos, se vendiera servicio donde Emcali no tenía la capacidad con direcciones inexistentes, con números de cédulas y nombres que no correspondían, así se pagaban esas ventas”, dijo Rivera, quien calificó de lamentable que ese contratista solo realizara el 67 por ciento de las ventas.



“Uno no sabe qué es lo que hay en el fondo, si están cohonestando para deteriorar más la empresa o qué es lo que pasa. Uno llegaría a pensar mal al ver situaciones de este tamaño con irregularidades como las que se dejan ver en esta auditoría”, concluyó Rivera.



A su vez, Óscar Zúñiga, de la Asociación Municipal de Vocales de Control, aseguró que Emcali tiene una tendencia a permitir que el componente de telecomunicaciones se ‘marchite’ cada vez más.

De acuerdo con el presidente del Sintraemcali, principal sindicato de las Empresas Municipales, Jorge Iván Vélez, en gran medida la situación en la que se encuentra el componente de telecomunicaciones fue causada por la intervención que padeció Emcali, “ya que esta se dio en el marco de la penetración del mercado por parte de varias empresas privadas”.



Para Vélez, el componente es viable y tiene potencial para ser competitivo. “Necesitamos ahora asegurar el ingreso y vender todo lo que necesitamos vender, fidelizar a los clientes y, por supuesto, que haya materiales, herramientas y equipos para que los trabajadores puedan salir a instalar y hacer mantenimiento”, anotó.



