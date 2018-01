Taxi volcado causó susto en el barrio San Cayetano de Cali

Un fuerte estruendo despertó a los vecinos del barrio San Cayetano, oeste de Cali, en la mañana de este domingo a causa de un accidente de tránsito.

El hecho ocurrió en la siendo cerca de las 9:15 de la mañana cuando German Aurelio García, de 76 años, conductor del taxi de placas TZN 536, perdió el control del vehículo hasta caer en una zona residencial en la calle 3 oeste con carrera 14



"Venía bajando suave cuando de repente una moto me invadió el carril a toda velocidad mientras subía. Mi reacción fue tratar de esquivarlo pero el carro mordió el sardinel y no lo pude controlar", relata García.



La caída del taxi hizo que varios vecinos salieran a socorrer al conductor que había salido a su jornada laboral a las 5:30 de la mañana. Manifestó no tener heridas de gravedad.



"Vino una ambulancia y me tomaron la presión. Solamente me duele la cabeza y el hombro, pero no es nada grave. El señor de la moto, al parecer, estaba borracho y se voló", dice el taxista.

Los habitantes del sector aseguraron que muchos motociclistas conducen con imprudencia en este sector. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO



Al momento una grúa es la encargada de sacar el taxi de la zona residencial, donde afortunadamente no se presentaron más personas lesionadas.



