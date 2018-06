Superservicios no toca legalidad de Tasa de Seguridad en el Valle

El ente de control no cuestiona la legalidad de la tasa, e indica que el acto administrativo que ordena su recaudo a través de la factura de servicios públicos se presume legal, hasta tanto no sea anulado por la jurisdicción competente. Tampoco se pronuncia sobre las facultades legales de la Asamblea para dictar esa tasa.

La tasa de Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana destinada a financiar el Fondo Territorial en el departamento, fue creada mediante la Ordenanza 425 de 2016, aprobada por la Asamblea del Valle.



El cobro cubre a los usuarios de servicios del servicio domiciliario de energía eléctrica en los estratos 4, 5 y 6, comerciales, industriales, oficiales y otros.



De acuerdo con un comunicado de la Gobernación del Valle, "la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos emitió concepto favorable frente al cobro en la factura de servicios públicos domiciliarios, sin que sea necesario previamente la autorización por parte del suscriptor".

Consejo de Estado señaló que en la factura se podrían cobrar otros servicios siempre que esté previsto en el contrato de condiciones uniformes, los clientes así lo autoricen el valor ajeno al servicio

La Superintendencia, en su análisis, recuerda que el Consejo de Estado señaló que en la factura de servicios públicos se podrían cobrar otros servicios distintos al objeto de contrato de servicios públicos siempre que esté previsto en el contrato de condiciones uniformes, los cliente así lo autoricen, el valor ajeno al servicio público se tocalice por separado y la empresa no suspenda o corte el serviciopor el no pago de tales conceptos".



La secretaria de Seguridad del Valle, Noralba García, señala que en el concepto de la Superservicios, en su exposición de motivos, “recuerda que hay una regla general aplicable a los otros cobros, según la cual debe solicitarse autorización previa al usuario para incluirlos. no obstante, señala que la jurisprudencia ha flexibilizado en materia fiscal y tributaria tal posición, reconociendo las competencias de los entes territoriales, permitiendo el cobro de tributos en las facturas de servicios públicos, sin que para ello se requiera de previa autorización del suscriptor objeto del tributo”.



Garrcía dijo que frente a la legalidad de la tasa, como lo han considerado los tribunales competentes, “la Superintendencia no cuestiona la legalidad de la tasa, e indica que el acto administrativo que ordena su recaudo a través de la factura de servicios públicos se presume legal y es de obligatorio cumplimiento, hasta tanto no sea anulado por la jurisdicción competente, lo que a la fecha no ha ocurrido y esperamos no ocurra, pues existen antecedentes en ese mismo sentido en otras zonas del país”.



La funcionaria dijo que "en todo caso se respeta el derecho que tiene el usuario a pedir la separación del cobro como se ha venido haciendo por parte de la Gobernación, sin que ello implique que el usuario deja de ser sujeto pasivo del tributo”.