Desde hoy se inicia el cierre total en tramo de la vía Buga-Loboguerre

Los tractocamiones, camino a Buenaventura, solo podrán circular en horario nocturno.

A partir de hoy, desde el kilómetro 81, sector de Alto Calima, hasta el kilómetro 55, sector Los Naranjos, en la vía Mediacanoa-Loboguerrero, se cerrará en su totalidad al tráfico vehicular.



La vía estará cerrada los domingos y lunes de 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.; los martes, miércoles, jueves y viernes de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. Los sábados no habrá ninguna restricción.



También se acordó que durante la Semana Santa no se aplicará la restricción vehicular en la vía.



Se dispuso además, que la vía Buenaventura-Loboguerrero-Cali quedará habilitada, pero para el tráfico de vehículos livianos.



El pasado 6 de marzo ocurrió un desprendimiento de roca y arena en La Balastrera que mantuvo cerrada la vía Buga-Buenaventura durante ocho días.



Para estabilizar el talud es preciso mover 300.000 metros cúbicos desde lo más alto de la montaña.