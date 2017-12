'Tallas grandes', la opción de moda que desfila desde Cali

Las mujeres de tallas grandes cada vez tienen más opciones para vestirse. Ya no solo deberán apuntar a la ropa ‘que les quede buena’ sino que en el país y, particularmente en Cali, se están gestando opciones para ellas, que generalmente se encontraban excluidas del gran mercado de la moda.

El diseñador Guío Di Colombia señaló que ha sido importante el hecho de incluir mujeres de diversas tallas, especialmente las de tallas grandes (plus size o curvy).



“Nosotros como diseñadores siempre vimos parámetros ideales para mujeres que no existen o que son minoría. Ya se está permitiendo que se haga moda para mujeres reales, mujeres de la tercera edad, andrógenas y de tallas grandes, entre otras. La moda está abriendo el mercado y el espectro y ya las mujeres no tienen que conformarse con lo que les quede bueno”.



Liza Ardila, artista plástica y diseñadora de modas, es de las pocas personas en Cali que trabaja para las personas plus size. Junto con la publicista Aura María Cardona crearon una marca hace cinco meses y ya tuvieron la oportunidad de medirse ante el gran público en la pasarela inclusión de la Gobernación del Valle.

Durante la pasarela de inclusión de la Gobernación del Valle hubo espacio para la moda y las modelos de tallas grandes de Cali. Foto: Douglas Risso

“Hace cuatro años hago ropa y, como soy de talla grande, la gente me pedía ropa de ese estilo. Yo también he tenido una lidia para conseguir ropa para mi talla. No lo que me toque si no lo que de verdad me quiero poner. Así nació la marca Cursiva, de dos amigas gordas mamadas de no encontrar ropa”, sostuvo Ardila.



Según señaló, en la diseño de modas para tallas grandes se trabaja para tallas desde la M hasta la 3XL o incluso superiores.



“Es difícil porque hay que hacer un ejercicio de ensaño y error. No hay patrones ni están establecidas muy bien las tallas. En cuanto al diseño, lo que hacemos es una traducción a tallas grandes de las tendencias de la moda”.



Madelyn García es modelo de tallas grandes desde hace dos años y combina su trabajo con estudios de fisioterapia, donde cursa séptimo semestre. Para ella la experiencia ha sido gratificante, aunque resalta su dificultad para llevarla a cabo en el medio.



“En Colombia el modelaje de tallas grandes es difícil, seguimos con la talla S y hasta M. Es complicado que un diseñador especifique que quiere trabajar con tallas grandes y, si lo hace, es porque se está arriesgando”, dijo la joven de 19 años quien agregó que es necesaria una mayor equidad en el mundo de la moda.

Madelyne se ha caracterizado en las pasarelas por su belleza Foto: Douglas Risso

“Es muy importante resaltar que se necesita equidad y no solo tiene que haber talla única en la ropa. En todas partes hay persona únicas”. García explicó que también es complicado para una modelo plus size mantenerse, con medidas de cintura cercanas a 110 centímetros y “hay que conservar cuerpos como de reloj de arena”.



Por su parte la profesora Marcela Sáenz, del programa de diseño de vestuario de la Universidad San Buenaventura, señaló que la tendencia de las tallas grandes inició en Estados Unidos hace unos años con el aumento de peso que ha experimentado su población.

Eso llevó a la necesidad de producir vestuario de gran tamaño. En Latinoamérica el consumo de ese vestuario no es tan masivo como en Estados Unidos. FACEBOOK

TWITTER

"Acá hay mujeres más voluptuosas que se diferencian del canon de belleza impuesto. No somos tan flacas ni tan alargadas, aquí hay curvas y hay rollos”, dijo Sáenz, quien explicó que este tipo de moda es un reconocimiento a que todas las mujeres no son iguales.



“Se busca a la mujer en ese sentido, en que hay diferencias y estas también son bellas. Se muestra además al público que la belleza es subjetiva y puede surgir de diferentes formas. Que esa medida 90-60-90 ya no se usa ni en los reinados”.



La docente señaló que actualmente en Cali es difícil encontrar incluso zapatos para mujeres que calcen más de 40.



“Acá llega mucha ropa desde China y sus tallas son mucho más pequeñas. Nosotros somos la segunda población más alta de Colombia, esto relacionado con el mestizaje, y hay una necesidad sentida en ese aspecto”.



La segunda edición de la pasarela de inclusión se realizó en Cali entre el 29 y 30 de noviembre.

En la versión 2017 de la Pasarela de Inclusión contó con la participación de 16 diseñadores colombianos y extranjeros, entre los que se destacan Liza Ardila, Diego Morales y Carlos Arturo Zapata. Foto: EFE

Tuvo la participación de quince diseñadores, que trabajaban todo tipo de poblaciones que históricamente ha sido excluidas de esos espacios, entre los que estuvo Liza Ardila de Cursiva para mujeres de talla grande.



“En el mundo se encuentra gente de todas las tallas, todos los tipos de cuerpo y estatura. Nos pareció que debería haber una pasarela exclusiva para este tipo de personas que quieren verse lindas, sexy y atrevidas, y no ponerse lo que quedó en el fondo de la tienda”, dijo Guío Di Colombia.



Freddie Alberto Bossa

ADN - CALI