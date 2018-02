Suspenden temporalmente transporte a Buenaventura por el paro armado

El transporte por vía terrestre hacia Buenaventura fue suspendido temporalmente debido al paro armado decretado por la guerrilla del Eln.

Así lo aseguró el mayor Paulo César Botero, comandante de la Policía de Carreteras del Valle, quien aseguró que la medida se toma de manera preventiva evitando situaciones que alteren el orden público.



“Decidimos cerrar la vía para camiones, automotores y vehículos de servicio particular para evitar que hayan nuevas quemas o atenten contra su vida. Este lunes se reactivarán los servicios de transporte a partir de las 5:00 de la mañana con caravanas vigiladas”, dijo el mayor Botero.



Desde la Terminal de Transportes de Cali el servicio de buses fue suspendido a las 3:00 de la tarde.



"Normalmente un pasaje a Buenaventura está entre los 24.000 y los 29.000 pesos. Ahora no se consigue a ningún precio porque les da miedo a los conductores salir así", dijo Lucía Mosquera, una bonaverense a la que le tocó pasar esta noche donde su hija en Cali pues no pudo viajar.



El Paro Armado decretado por el Eln también tocó al Valle del Cauca. En la noche del sábado dos tractocamiones fueron incinerados en la vía que comunica a Buenaventura.

Los tractocamiones fueron incinerados en horas de la noche Foto: Movilidad Valle y Cauca

Ante esto la Policía Nacional y el Ejército se mantienen activos en patrullajes por este corredor vial evitando nuevas situaciones que alteren el orden público, especialmente en sitios como La Delfina y Los Tubos, cercanos a las zonas boscosas.



Entre tanto, y debido al pánico generado por estos hechos, cientos de transportadores salieron del principal puerto sobre el Pacífico escoltados en caravanas en la tarde de este domingo.



La Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, señaló que las autoridades también hacen presencia en puntos neurálgicos del departamento.



“La Armada va a estar protegiendo a los barcos y las embarcaciones y, por supuesto, se harán caravanas o lo que sea para proteger en las carreteras a los que estén viajando (…) las fuerzas militares y equipos de inteligencia y vigilancia estarán las 24 horas prestando seguridad, para que el departamento no se vea afectado por este paro armado anunciado por el Eln”, dijo la mandataria.



El general Luís Fernando Rojas, jefe del Comando Conjunto del Suroccidente, sostuvo también que se han tomado medidas para garantizar la tranquilidad de los vallecaucanos.



“Hemos programando diferentes planes para mejorar las condiciones de seguridad, reforzar los ríos, reforzar las carreteras y reforzar el puerto para que no haya alguna acción terrorista”, dijo.

CALI