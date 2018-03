Suspenden obra en la avenida Sexta

Las obras que se adelantan en un inmueble ubicado en la avenida sexta con 12N fueron suspendidas debido a intervenciones indebidas, según la subsecretaría de Patrimonio de la secretaría de Cultura del municipio.

Este inmueble es un Bien de Interés Cultural, nivel 2. De acuerdo con la normatividad, se trata de bienes que han sido intervenidos, pero conservan la forma de la edificación y, en esencia, sus valores.



Después de una visita técnica se constató que el balcón fue intervenido, tenía unos balustres (esos adornos que soportan las barandas). Se los quitaron para poder meter un jacuzzi y como no cabía, rompieron el balcón, según el informe de la subsecretaría de Patrimonio.



“No sabemos por dentro que han hecho, a la arquitecta de nuestros equipo no la dejaron entrar”, dijo la subsecretaria de Patrimonio, Sandra Becerra.



Ya un arquitecto de la obra se acercó a la Subsecretaría, pero mientras la situación no se aclare los trabajos seguirán suspendidos.



Deberá presentar el proyecto para determinar qué parte se tiene que restituir y cómo se intervendrá el resto de la casa.



“La idea es tratar de llegar a la comunidad, de que esos procesos no suban a los niveles de la sanción y la comunidad se acerque en sus mejores términos”, dijo la funcionaria.