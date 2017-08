Sueños e ilusiones en Cali Exposhow 2017

Desde niña, Daniela Rojas ha soñado con las pasarelas. A sus 20 años, cuando estudia Medicina, mantiene esa meta en su camino.



Es el mismo sueño de Daniela Bonilla, una tolimense, que solo quiere vivir en ese mundo de la belleza, la moda y la salud.



Las dos estaban entre más de un centenar de mujeres y hombres en el sueño e ilusión de ser escogidos para el Cali Exposhow, evento convocado por Fenalco Valle, entre el 20 y el 23 de septiembre.

Fotos y hojas de vida, mirada previa a hombres y mujeres ante del desfile en la pasarela frente a importantes diseñadores Foto: Santiago Saldarriaga / CEET

Para la pasarela de Andrés Otálora, cerca de 60 modelos estuvieron en la selección y 40 fueron seleccionadas Foto: Santiago Saldarriaga / CEET

Daniela Rojas recuerda que su mamá le descubrió su potencial como modelo cuando tenía 9 años. Confiesa que ha pasado por momentos difíciles, que la obligaron a retirarse de las pasarelas. Pero el sueño no quedó olvidado.



Ayer, ya en sexto semestre de Medicina, vuelve a intentarlo. “Amo mi carrera y también me gusta el modelaje. Con mis estudios, el tiempo es difícil de manejar, pero hay que hacer lo que nos hace feliz en la vida porque solo tenemos una. Desde hace cinco meses volví y he vuelto a apropiarme de muchas situaciones; el modelaje ayuda a fortalecer la personalidad, me hace sentir segura de mí misma, además, en la vida nos tenemos que demostrar que sí podemos”.

Daniela Rojas, estudiante de Medicina y modelo Foto: Santiago Saldarriaga / CEET

Daniela Bonilla de la agencia stock models. Foto: Santiago Saldarriaga / CEET

En la misma sala de espera, Daniela Bonilla contaba que proviene de una familia de Rovira (Tolima). Se acercó al modelaje a los 13 años, cuando una agencia llegó a su localidad y la ayudó a ir a la capital tolimense, Ibagué, durante un año. En 2014 entró a Stock Models, en Bogotá y, desde entonces, no ha abandonado las pasarelas. Ya ha estado en Colombiamoda, Bogotá; Fashion Week, y en Ibagué Negocios y Moda.

“Es lo que amo y me apasiona. Me encanta y por eso estudio inglés porque espero estar en grandes pasarelas del mundo. Mi familia siempre me ha apoyado en todo porque este medio es complicado. No es fácil y toca luchar”, dice.



Los hombres hicieron presencia en la selección que busca modelos para llegar al Cali Exposhow. Andrés Zuñiga, de 26 años, lleva poco tiempo incursionando en el modelaje, pero sus expectativas son altas. Con seis meses ya ha hecho parte de una pasarela en el hotel Marriott con la agencia NVmodelos de Fabio Arias, quien agenció al joven al ver su desempeño en la pasarela. “La idea es posicionarme internacionalmente, quedar en el Cali Exposhow y salir adelante; es algo que no había contemplado, pero que ahora me gusta”, contaba.



Los modelos desfilaron ante diseñadores, como Andrés Otálora y Juan Andrés Gallego, quienes tuvieron en cuenta para la selección, estatura, rostro, cuerpo, pasarela y fluidez.



“Para mi desfile requiero 40 modelos. Deben ser delgadas, pero no exageradamente. Para nosotros es importante tener modelos, que logren comunicar lo que deseo en cada una de las prendas”, explica el diseñador Otálora.