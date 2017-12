Subsidios de servicios para estratos 1, 2 y 3 en Cali no subieron

Para el próximo año por parte de la municipalidad a los estratos 1, 2 y 3, a los que se les subsidia sus servicios públicos domiciliarios, es igual al que se ofreció en el 2012.

La concejala Patricia Molina, la única que no votó a favor el proyecto, advirtió que los porcentajes para 518.421 usuarios no mejoraron, se mantuvieron estables, pese a que el costo de vida se ha elevado en estos cuatro años.



Señaló, además, que el salario mínimo para el 2018 podría aumentar en 37.624 pesos, si el Gobierno opta por la propuesta de los empresarios que ofrecen un alza del 5,1 por ciento; o de 66.394, si se acepta la de las centrales obreras del país.



Para el 2018, según el proyecto de la municipalidad, el estrato 1 tendría un subsidio del 68 por ciento; para el caso del servicio de alcantarillado también se subsidia el 68 por ciento.



En el estrato 1 hay 88.610 usuarios a los que les factura Emcali.



En el estrato 2 el descuento por el subsidio para el año próximo será del 31 por ciento, como hace cuatro años. Cobijará a 149.503 usuarios.



En el estrato 3, con 183.051 clientes, el subsidio por el servicio de acueducto permite un descuento del 1,0 por ciento; por alcantarillado, del 2,0 por ciento.



La concejala Molina dejó constancia de que el porcentaje ofrecido por el Gobierno municipal a estos tres estratos es el mismo al propuesto y aprobado por el Concejo en el acuerdo municipal 335 de 2012 para entrar en vigencia en el 2013.



Los 77.484 usuarios estrato 4 no reciben subsidio, pero tampoco contribuyen para subsidiar a los estratos 1, 2 y 3, como si ocurre con los estratos 5 y 6.



Los 52.130 usuarios de acueducto del estrato 5 deberán contribuir con un 50 por ciento de más sobre el consumo y otro 50 por ciento por alcantarillado. Hace cuatro años, ese porcentaje era del 51 por ciento para ambos servicios.



Los 17.176 clientes del estrato 6 tendrán que pagar una contribución en el 2018 del 60 por ciento por agua y otro 60 por ciento alcantarillado. Hace cuatro años, ese pago extra era del 61 por ciento.



El sector comercial, con 41.174 usuarios, tendrá que aportar el 50 por ciento en acueducto y alcantarillado. El sector industrial, por su parte, aportará el 30 por ciento.



La concejala Audry María Toro dijo que Cali debe adoptar el porcentaje máximo que autoriza la ley, para los estratos a subsidiar, tal como hace Bogotá y Medellín.

“En Cali la calidad de vida no mejora, por tanto, el porcentaje es un ahorro para esas familias ubicadas en los estratos 1, 2 y 3”, dijo la concejal Toro.



En el caso del servicio de aseo, los 140.624 usuarios de estrato 1 tendrán un subsidio del 48 por ciento; los 179.943 del estrato 2, del 30 por ciento y los 197.854 del estrato 3, del 5,0 por ciento. Los 46.803 del estrato 5 aportarán 50 por ciento y los 16.302 del estrato 6, un 60 por ciento; el 4 no aportará.



Los 66. 791 usuarios del sector comercial aportarán 50 por ciento y los 856 del sector industrial, 30 por ciento.



