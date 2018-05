'Tirón de orejas' por megaobras, cable de Emcali y escombrera de la 50

La escombrera de la carrera 50 que sigue creciendo sin que Cali tenga aún un sitio para disposición final y estaciones de transferencia de escombros a donde lleguen quienes eran carretilleros y ya recibieron vehículos motorizados, así como el no funcionamiento de la planta de lixiviados, la obra a paso lento del Corredor Verde, además de megaobras atrasadas y el problema de la movilidad hicieron parte de la rendición de cuentas del contralor de Cali, Ricardo Rivera.

Así mismo, la Contraloría analizó otros temas, como el cable submarino que en el 2015 empezó a funcionar por la ruta aérea, porque las obras subterráneas en un tramo de 160 kilómetros, en la antigua vía a Buenaventura todavía no se entregan.

La Contraloría evidenció para la vigencia 2017 que Emcali a pesar de haber realizado inversiones para la modernización de la plataforma tecnológica no logra crecer en el mercado FACEBOOK

Según el gerente general de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Gustavo Jaramillo, en julio se entregarían culminadas, después de superar los reparos de comunidades de consejos comunitarios a lo largo de esos 160 kilómetros en la vía hacia el puerto.



De acuerdo con el contralor Rivera, "la Contraloría evidenció para la vigencia 2017 que Emcali a pesar de haber realizado inversiones para la modernización de la plataforma tecnológica como el uso de fibra óptica-cable submarino, no logra crecer en el mercado. Por el contrario, se observa disminución de clientes e incumplimiento en los tiempos de instalación y reparación de los servicios y pérdida en la participación en el mercado, situación que no garantiza la recuperación de las inversiones realizadas, las metas para el proyecto no han sido alcanzadas y los contratos que se realizaron para el cumplimiento del objetivo no han generado el beneficio esperado".



En cuanto a las unidades de negocio, el contralor Rivera dijo que requieren un urgente plan estratégico. De hecho, el gerente de Emcali informó que ya fue aprobado el Plan Estratégico y que fue impulsado por trabajadores y la misma empresa para fijar una brújula. Jaramillo ha sostenido que lo primero que la empresa está haciendo es revisar la planta de cargos con apoyo de un estudio que la Universidad del Valle viene adelantando y que se espera en el segundo semestre de este año. Así mismo, la alianza que busca Emcali con la empresa uruguaya Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) sigue avanzando para consolidarla y así mantener a flote la unidad estratégica de Telecomunicaciones de la empresa de servicios públicos caleña.



El MIO también fue analizado por el contralor Rivera, pese al leve aumento de pasajeros y a millonarias inversiones al Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda (Fesde).



Así mismo, hubo ciudadanos que expresaron sus quejas ante el contralor Rivera en relación con andenes no construidos en el oriente de Cali, el problema de canales en Siloé y en la zona de La Nave que se copan cuando hay una precipitación intensa en la ciudad. Inclusive, del barrio Ciudad Jardín salió una invitación para que la Contraloría intervenga por el temor al impacto en el ecosistema del Zanjón del Burro por la obra de prolongar la calle 13 en esta zona de la comuna 22, en el sur caleño, anunciada el mes pasado por el alcalde Maurice Armitage como trabajos que se deberían hacer para mejorar en parte la movilidad de la capital vallecaucana, aquejada por las congestiones.



En el Concejo de Cali, el secretario de Movilidad de la ciudad, Juan Carlos Orobio, dijo que la obra de la 13 no se haría en esta Administración, sino que es un proyecto para mediano y largo plazo.



