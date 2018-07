Muere ocupante de triciclo en accidente en Jamundí

Las autoridades se encuentran regulando en los dos puntos de estos accidentes, debido al alto tránsito de vehículos. La mayor parte de las vías principales opera con normalidad.

Agentes de Tránsito reportaron un accidente en Jamundí, entre un carro particular y un triciclo.



Las autoridades dijeron que el ocupante de este último vehículo murió y cuya identidad no ha sido precisada. En el sitio se dispuso un operativo para la regulación del tráfico



Mientras tanto, en Cali se reportó accidente en la avenida 9 con 50, en el semáforo antes de llegar a Palmeto. Allí un carro particular chocó con una moto. Los guardas de Tránsito recomendaba usar la calle Quinta o la autopista Sur ante la contingencia en la que el motociclista sufrió lesiones.

Se registra accidente en la avenida novena con 50 donde carro particular chocó con moto antes de llegar a Palmetto Foto: Archivo Particular

La Secretaría de movilidad, junto con la Policía, informaron que se están realizando las medidas técnico mecánica y control de prevención en el corregimiento de El Hormiguero. Se recomienda a los conductores llevar documentos al día y auténticos, cualquier fotocopia autenticada no es válida.

Agentes de tránsito verifican técnico mecánica para motos y carros particulares en corregimiento del Hormieguero, se recomienda estar al día Foto: Twitter Secretaría de Movilidad de Cali

La medida para el pico y placa para hoy es de las placas terminadas en 1 y 2 empezando desde las 6 hasta las 10 a. m. Y en la tarde desde las 4 hasta las 8 a. m.